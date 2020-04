Bußgelder für Gegendemonstranten bei Pediga in Dresden

Dresden

Die Coronakrise treibt seltsame Blüten: Mitten in der Pandemie veranstaltet die islamfeindliche Vereinigung Pegida in Dresden eine Kundgebung. Jetzt drohen den Gegendemonstranten Bußgelder.

Nach den Angaben von Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) am Dienstag vor der Presse kam es am Montag nach der Lockerung der Corona-Regeln zu insgesamt 555 Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz in Sachsen. Dies sei vor allem auf das Versammlungsgeschehen in Dresden, Chemnitz und Leipzig zurückzuführen gewesen.

Laut Coronaschutzverordnung sind alle Versammlungen grundsätzlich verboten. Da das Versammlungsrecht ein hohe verfassungsrechtliches Gut sei, könnten die Versammlungsbehörden Ausnahmen genehmigen.

Mindestabstand nicht eingehalten

Das Ordnungsamt der Stadt Dresden hatte die Versammlung von Pegida zunächst für 80 Teilnehmer genehmigt. Nach einer Prüfung durch Oberbürgermeister Dirk Hilbert wurden die Auflagen verschärft. Demnach durfte Pegida nur noch mit 15 Teilnehmern auftreten. Laut Innenminister Roland Wöller gab es elf Teilnehmer.

Am Rande des Pegida-Auftritts ist es laut Wöller zu Protestkundgebungen gekommen, bei denen die Abstandsregeln nicht immer eingehalten worden seien. Daraufhin seien Personalien festgestellt und Bußgeldverfahren eingeleitet worden, sagte der Minister. „Im Eifer des Gefechts könnte das schon mal passieren“, erklärte Wöller und appellierte an alle Sachsen, insbesondere jene, die das Recht auf Versammlungen wahrnehmen, den Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten.

Von Ingolf Pleil