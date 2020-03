Auch die Einzelsportler, die mitten in den Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele in Tokio stecken, trifft der Coronavirus massiv Die Dresdner Kanu-Stars Tom Liebscher und Steffi Kriegerstein mussten in der Nacht zum Sonnabend Hals über Kopf ihre Trainingslager im Ausland abbrechen und in die Heimat zurückkehren.