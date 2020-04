Sachsen steht vor den nächsten Lockerungen in der Coronakrise. Viele Details sind noch offen. In einem Brief aus der Dresdner Staatskanzlei hat jetzt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) über die nächsten Schritte informiert. Es bleiben Fragen.

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, informiert jetzt in einem Brief an Bürgermeister in Sachsen über die nächsten Lockerungsschritte in der Coronakrise. Quelle: dpa-Zentralbild