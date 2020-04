Zooöffnung in Dresden: Besucher sollen bei eingeschränktem Erlebnis weniger Eintritt zahlen

Dresden

Zoos und Botanische Gärten dürfen ab 4. Mai wieder öffnen. Zu der Ankündigung des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer werde derzeit die Umsetzung mit den Zoologischen- und Botanischen Gärten erarbeitet, heißt es auf Anfrage am Montagmorgen aus der Staatskanzlei.

Fest steht aber, dass der Bummel starken Einschränkungen unterliegen wird. „Aktuell arbeiten wir an verschiedene Szenarien, die eine Zooöffnung unter den geltenden Schutzmaßnahmen ermöglichen“, so Kerstin Eckart aus dem Dresdner Zoo.

So bleiben mit hoher Wahrscheinlichkeit die Tierhäuser geschlossen und auch die Spielplätze gesperrt. Der Zooeingang werde über die Außeneingänge geregelt, so die Zoo-Sprecherin. Auch die gastronomische Versorgung werde ausschließlich to go und im Außenbereich stattfinden. Zudem arbeite der Zoo an einer Lösung, wie die Zahl der Besucher im Zoo begrenzt werden kann.

Fest stehe, dass die Besucher des Zoos bei all den Einschränkungen nicht den vollen Eintrittspreis zahlen müssen. Zudem werde an einer Regelung für die Jahreskarteninhaber gearbeitet, schließlich konnten diese ihr Ticket in den zurückliegenden Wochen nicht nutzen.

Der Zoo will die konkreten Festlegungen und die Handhabung rechtzeitig vor der Wiedereröffnung des Zoos mitteilen.

Von Catrin Steinbach