Trotz umfangreicher Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie dürfen viele Handwerksbetriebe weiterarbeiten. So verkaufen Bäcker und Konditoren sowie Fleischer in Dresden und im Umland weiter ihre Waren im Laden. Auch Fahrrad- und Kfz-Werkstätten bieten Dienste an. Trotzdem haben auch viele Unternehmen zu kämpfen.