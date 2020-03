Dresden

Seit Samstagmitternacht gilt in Dresden eine begrenzte Ausgangssperre. Die gelben Fahrzeuge der DVB rollen wie Geisterbahnen durch die menschenleere Innenstadt. Die Verkehrsbetriebe dünnen in Folge der neu geltenden Allgemeinverfügung ihren Fahrplan nun weiter aus. Von Montag an werden dann auch die Straßenbahnlinien 3, 4, 7, 9 und 11 sowie die Buslinien 61, 62 und 66 wie alle anderen Linien auf einen 15-Minuten-Takt umgestellt.

DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach appellierte am Samstag an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger. „Wir bitten unsere Kunden dringend, die Verfügung der Stadt Dresden unbedingt einzuhalten und auf unnötige Wege zu verzichten. Jeder muss seinen Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung des Corona-Virus aufzuhalten“, so Hemmersbach. Der Bus- und Straßenbahnverkehr werde zur Absicherung von Grundbedürfnissen des täglichen Lebens erhalten bleiben. Die Umstellung der Haltestellenaushänge, elektronischen Anzeigetafeln und digitalen Verbindungsauskunft könne allerdings noch einige Tage dauern.

Von Franziska Gleißner/dpa