Normalerweise liegt das Dresdner Amtsblatt nur im Rathaus, in Ortsämtern und anderen Stellen in Dresden aus. Doch am Sonnabend wird die aktuelle Ausgabe direkt in die meisten Briefkästen der Dresdner Haushalte verteilt. Das kündigt die Stadt an.

Ohne Veranstaltungsteil für Senioren

Im neuesten Amtsblatt informiert das Dresdner Rathaus über die rechtlichen Grundlagen und die Hilfsangebote in Zeiten der Corona-Krise. Unter anderem werden relevante Rufnummern sowie Ansprechpartner von Netzwerken und Hilfsorganisationen aufgelistet. Die Bürger sollen überdies direkt angesprochen und ermutigt werden, alles zu tun, das dem Schutz der Gemeinschaft dient.

Das Dresdner Amtsblatt erscheint einmal wöchentlich. Es beinhaltet einmal im Monat zudem die PlusZeit, den Veranstaltungskalender für Senioren. Diese Beilage wird diesmal nicht dabei sein, weil die meisten Veranstaltungen abgesagt worden sind.

Wer das Amtsblatt nicht in seinem Haushalt vorfindet, kann es online unter www.dresden.de/amtsblatt einsehen oder downloaden.

