Acht Fragen zur fünften Corona-Welle in Dresden

Dresden

Die Inzidenz steigt und steigt, ein Ende der fünften Welle scheint nicht in Sicht. Das städtische Gesundheitsamt antwortet auf die acht wichtigsten Fragen zur Pandemie.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

1. Wer steckt sich mit dem Coronavirus an?

Die fünfte Corona-Welle trifft vor allem die junge Generation. Das geht aus Berechnungen des Gesundheitsamtes hervor, die den DNN vorliegen: Den Angaben zufolge hat die Altersgruppe der Sechs- bis Zwölfjährigen eine Inzidenz von 3900, während die Inzidenz der gesamten Dresdner Bevölkerung am Freitag bei 1300 liegt. Die Zwölf- bis 18-Jährigen weisen eine Inzidenz von 3550 auf, mit zunehmendem Alter sinken die Werte deutlich: Die 18- bis 24-Jährigen stehen bei 1200, die 25- bis 40-Jährigen bei 1400, die 40- bis 60-Jährigen bei 1350 und die über 60-Jährigen bei 300, während die Kleinkinder bis sechs Jahre einen Wert von 900 aufweisen.

2. Wie wirken sich die Winterferien auf die fünfte Welle aus?

Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass in den zweiwöchigen Winterferien durch die ausbleibenden Tests in den Schulen weniger Fälle erkannt werden. Da gerade bei Auslandsreisen häufig ein Testergebnis bei der Einreise gefordert werde, könne aber zumindest in einem Teil der Fälle eine Infektion nachgewiesen werden. Auch müsse eine Zunahme von Kontakten im Freizeitbereich berücksichtigt werden.

3. Wann werden die Zahlen wieder sinken?

Trotz einer Rekordinzidenz hat Dresden den Höhepunkt der fünften Welle noch nicht erreicht, so das Gesundheitsamt. Erst Anfang bis Mitte März werde die Kurve abfallen.

4. Ist die Omikron-Variante weniger gefährlich?

Aus den bisher bekannten Krankheitsverläufen könne geschlussfolgert werden, dass die Omikron-Variante seltener zu schweren symptomatischen Verläufen zu führen scheine als die Vorgängervarianten des Coronavirus. In allen Altersgruppen seien eher mildere Verläufe zu erkennen. Das sei auch in den Zahlen zu den Krankenhausbelegungen zu erkennen: Dort sei eine Entlastung der Intensivstationen bei einer leichten Zunahme der belegten normalstationären Betten zu erkennen. Allerdings müsse beobachtet werden, so das Gesundheitsamt, ob die große Menge an Infektionen zu einer Belastung des Gesundheitssystems führen werde – auch wenn die Krankheitsverläufe eher mild seien.

5. Wie wirken sich die Impfungen aus?

Das Gesundheitsamt verweist auf die Beobachtung des Robert-Koch-Instituts, dass Personen mit Auffrischungsimpfung relativ immun gegen schwere Verläufe sind. Es komme aber häufiger zu Durchbruchsinfektionen auch bei dreifach geimpften Personen. Die Verläufe seien aber überwiegend mild oder positive Testergebnisse würden als Zufallsbefunde bei regelmäßigen Testungen erhoben werden, weil die Betroffenen gar keine Symptome hätten.

6. Wie hoch ist der Krankenstand in der Stadtverwaltung?

Schon im Dezember 2021, als Omikron noch nicht auf dem Vormarsch war, lag die Krankenquote in der Stadtverwaltung bei 11,4 Prozent. Der Durchschnittswert des Jahres 2021 lag dagegen bei 5,1 Prozent. Für Januar liegen noch keine aussagekräftigen Daten vor. Die Verwaltung konzentriert sich auf Pflichtaufgaben, um die Ausfälle zu kompensieren.

7. Ist die Kinderbetreuung noch gesichert?

Die meisten Kindertagesstätten können nur verkürzte Öffnungszeiten anbieten. Einzelne Einrichtungen mussten wegen eines überdurchschnittlich hohen Personalausfalls bereits für einzelne Tage ganz oder teilweise schließen. In vielen Schulen hat das Kultusministerium Klassen nach Hause geschickt oder die Schulen vollständig geschlossen.

8. Sind Rettungsdienst und Brandschutz besetzt?

Die Einsatzbereitschaft von Feuerwehr und Rettungsdienst ist sichergestellt. Der Abwesenheitsstand bewege sich auf dem für diese Jahreszeit typischen Niveau, so das Gesundheitsamt.

Von Thomas Baumann-Hartwig