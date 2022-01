In Dresden sind bisher 156 vollständig geimpfte und/oder geboosterte Personen an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Doch die Zahlen sind nicht voll umfänglich.

1504 Corona-Todesfälle in Dresden - 156 trotz vollständiger Impfung

