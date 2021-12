Dresden

Eines der größten Wohnungsbauvorhaben in Dresden ist gerettet. Das bestätigten der Projektentwickler Quarterbeck Immobilien AG und die Stadtverwaltung gegenüber DNN. Das Unternehmen wollte auf der Brachfläche des Ostravorwerks im Stadtteil Friedrichstadt 400 Wohnungen errichten. Doch der Denkmalschutz legte gegen das Bauvorhaben sein Veto ein: Die Gebäude seien zu hoch geplant, so die Kritik aus dem Landesamt für Denkmalpflege. „Ohne eine deutliche Reduzierung der Geschosszahl und der Baumasse sehen wir uns nicht in der Lage, unsere Zustimmung zu erteilen“, stellte Landeskonservator Alf Furkert fest.

Das Stadtplanungsamt erklärte auf Anfrage, am Tisch von Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) sei ein Ergebnis erarbeitet worden, dem das Landesamt für Denkmalpflege habe zustimmen können. „Das Bauvorhaben wurde zusammen mit dem Investor und dem Landesamt für Denkmalpflege modifiziert: Gebäudehöhen werden reduziert, der Bauherr verzichtet auf Baumasse“, hieß es aus dem Büro des Baubürgermeisters.

70 Wohnungen weniger, darunter zehn Sozialwohnungen

So würden die Gebäude an der Friedrichstraße in ihrer Höhe reduziert, um dem Gebäude der Matthäuskirche auf der anderen Straßenseite Referenz zu erweisen. Der Investor habe den Kompromiss bereits im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau vorgestellt. Die Ausschussmitglieder hätten den Plänen zugestimmt und bei einigen Details Änderungswünsche geäußert.

Der Dresdner Quarterback-Niederlassungsleiter Steffen Funk erklärte, mit dem Kompromiss werde dem Vorhaben rund 7000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche verloren gehen. Die Wohnfläche werde um rund 5000 Quadratmeter reduziert, was einer Größenordnung von rund 70 Wohnungen entspreche. Da der Projektentwickler 15 Prozent Sozialwohnungen errichtet, wird es auch zehn mietpreisgebundene Wohnungen weniger geben. 330 Wohnungen heißt eben auch nur 50 statt 60 Sozialwohnungen.

Der Projektentwickler wolle so schnell wie möglich den Bau starten, erklärte das Stadtplanungsamt und sicherte volle Unterstützung zu. „Die Verwaltung unterstützt das Interesse, möglichst rasch Baurecht zu sichern.“ Einen Bauantrag hatte der Investor längst gestellt, dieser konnte aber wegen der Differenzen mit dem Denkmalschutz nicht bearbeitet werden.

Das Ostravorwerk wurde 1550 durch Kurfürst August als Mustergut eingerichtet und diente der Versorgung des Dresdner Hofes. Die dort ansässigen Bauern wurden nach Zschertnitz und Neuostra umgesiedelt. 1945 fiel ein Großteil der Gebäude den Bomben zum Opfer. Seit 2010 gibt es Bestrebungen, die Flächen wieder zu bebauen. Die jüngsten Pläne waren mit einer breiten Bürgerbeteiligung erarbeitet worden.

Von Thomas Baumann-Hartwig