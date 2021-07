Wie viele Sozialwohnungen sollen private Bauherren errichten? Das kooperative Baulandmodell sieht 30 Prozent vor. Aber die Quote ist umstritten. Mehrere Fraktionen suchen nach einem Kompromiss. Das ist der Verhandlungsstand.

Sozialwohnungen baut in Dresden vor allem die städtische Wohnungsbaugesellschaft. Private Bauherren sollen per Quote zum sozialen Wohnungsbau verpflichtet werden. Quelle: Robert Michael