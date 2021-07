WiD baut 20 Sozialwohnungen in Dresden-Striesen

Dresden

Ein Mehrfamilienhaus an der Ecke Schrammsteinstraße/Junghansstraße will die städtische Wohnungsbaugesellschaft WiD (Wohnen in Dresden) ab September errichten. Es wird 20 Sozialwohnungen für Haushalte von einer bis sechs Personen erhalten und soll im Frühjahr 2023 fertig sein. Das Projekt wurde jetzt im Stadtbezirksbeirat Blasewitz vorgestellt.

Mit Spitzdach, ohne Keller

Das Haus in L-Form wird nicht unterkellert sein, aber – angepasst an die Umgebung – ein Spitzdach haben. Die Wohnungen im Erdgeschoss bekommen Abstellräume auf derselben Etage, die Wohnungen im ersten und zweiten Stock haben Abstellräume auf dem Dachboden. Dort wird es auch zwei große Trockenräume geben. Alle Wohnungen werden einen Freisitz oder Balkon haben. Einen Aufzug gibt es nicht, die Wohnungen im Erdgeschoss sollen aber barrierefrei sein.

Vorgesehen ist die Anlage von vier Parkplätzen, davon zwei für Carsharing. Außerdem wird es 46 Fahrradstellplätze geben. Im Hof des Gebäudes soll ein Spielplatz für die Mieter angelegt werden. Zu den Kosten lasse sich angesichts der steigenden Preise für Baumaterialien derzeit keine endgültige Aussage treffen, sagte ein Vertreter der Stadttochter Stesad, die das Haus bauen wird. Man gehe aus von einem Preis von 2765 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche aus. Zu Beginn der Bauarbeiten wird zunächst ein ehemaliger Kita-Bau auf dem Gelände abgerissen.

Von hp