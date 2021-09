Wem gehören die Wohnungen in Dresden? Heute: Die Genossenschaften

Dresden

Entlang des Thymianwegs begrenzen jeweils zwei Gartenhäuser einen kleinen Hof. Dieser ist mit Lavendel, Salbei, Rosmarin, Melisse und Estragon bepflanzt und nach diesen Kräutern benannt. Fassadenelemente sind auf die jeweilige Hofbepflanzung farblich abgestimmt. Im Sommer 2020 hat die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) nach dreijähriger Bauzeit ihr Neubauprojekt „Kräuterterrassen“ fertiggestellt. Neben den zehn Gartenhäusern gehören drei Stadt- und zwei Würfelhäuser zu dem am Hang errichteten Ensemble mit insgesamt 184 Wohnungen. Alle Häuser haben Aufzüge, die Wohnungen Balkone oder Terrassen. Die EWG hat rund 32 Millionen Euro für diese Wohnsiedlung aufgewandt.

Genossenschaften müssen Gewinne nicht maximieren

An der Stelle am Westhang von Gorbitz standen einst Plattenbauten. „Wir haben das Raster beibehalten. Private Bauherren hätten wahrscheinlich fast die doppelte Anzahl von Wohnungen auf der Fläche errichtet“, erläutert EWG-Vorstand Michael Reichel. Die Genossenschaft müsse zwar immer wirtschaftlich arbeiten, aber keine Gewinnmaximierung betreiben. So könne sie auf Wohlfühlaspekte und Nachhaltigkeit achten.

Michael Reichel (links), Vorstand der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft, und Andy Klyscz, Vorstand der WG Aufbau. Quelle: Anja Schneider

Das zeigt sich auch an den mit viel Liebe gestalteten Außenanlagen. Dabei wurden Hügel und Bäume erhalten und in die Grünanlagen integriert. Es wurden aber auch Mulden in bienenfreundlichen Grasflächen geschaffen, in denen sich bei starkem Regen zeitweise das Wasser sammelt, so werden zugleich die Betriebskosten gesenkt. Spiel- und Wäscheplätze sowie Fahrradgaragen vor den Wohnhäusern stehen den Mietern ebenso zur Verfügung.

Seit zwei Jahren lebt Dieter Kummer in einer dieser Wohnungen. „Das ist eine sehr gelungene Wohnanlage, die auch sehr gut für das Image von Gorbitz ist“, schwärmt der Jungrentner. Er ist Bauingenieur von Beruf und hat von 1996 bis 2018 im Aufsichtsrat der EWG mitgewirkt. „Und manchmal auch den Vorstand geärgert“, sagt er. Generell lässt er aber nichts auf die Genossenschaft kommen. Das sei ein sehr seriöser Vermieter, der schnell auf die Belange und Probleme der Mieter reagiert.

Genossenschaften in Dresden Wohnungsgenossenschaft Aufbau mit rund 17 000 Wohnungen, zentrumsnah zwischen Elbe und Großem Garten sowie im Dresdner Osten Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“ Süd (WGS) mit rund 13 000 Wohnungen im Süden Sächsische Wohnungsgenossenschaft (SWGD) mit rund 9600 Wohnungen in Tolkewitz, Laubegast und Großzschachwitz Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft(EWG) mit rund 9000 Wohnungen im Westen der Stadt Gemeinnützige Wohnungsbau-Genossenschaft Dresden-Ost (GWG)mit rund 2000 Wohnungen in Laubegast, Leuben, Tolkewitz, Dobritz, Gruna, Niedersedlitz, Großzschachwitz, Radeberger Vorstadt und Kaditz Wohnungsgenossenschaft Trachau-Nord (WGTN eG) mit rund 1650 Wohnungen im Nordwesten Dresdens Wohnungsgenossenschaft PostDresden mit rund 400 Wohnungen in Striesen und Johannstadt

Nutzer und Anwohner werden nach ihren Wünschen gefragt

Die EWG verfügt über rund 9000 Wohnungen. Zwei Drittel davon befinden sich in Gorbitz. Von Anfang an hat die EWG nicht nur die Plattenbauten saniert, sondern auch hochwertigeren Wohnraum geschaffen. Als Beispiel dafür dient die „Kräutersiedlung“, bei der nur die oberen Geschosse der Häuser zurückgebaut wurden. Doch nachdem zwei Bauabschnitte neu gestaltet waren, gab es einen Paradigmenwechsel: Der Freistaat förderte nur noch den Totalabriss und nicht mehr den teilweisen Rückbau. So plante die EWG und schuf die „Kräuterterrassen“.

Dieter Kummer wohnt in einer Wohnung in den Kräuterterrassen und zahlt 9,60 Euro kalt pro Quadratmeter. Quelle: Anja Schneider

Auch weitere Neubauprojekte zählen zum Portfolio der EWG. „Rund die Hälfte unserer Mieteinnahmen setzen wir für die Instandhaltung und Modernisierung unserer Wohnungen sowie für Investitionen ein“, erläutert Vorstand Reichel. Nicht nur für Neubauten, sondern auch für Spielplätze, Grünanlagen und aktuell für die Neugestaltung des Skaterparks am Omesewitzer Ring gibt die EWG Geld aus. „Dabei fragen wir Nutzer und Anwohner nach ihren Wünschen und Vorstellungen“, sagt Reichel.

Genossenschaften halten über 66 000 Wohnungen

Damit ist die EWG unter den Genossenschaften in der Stadt keine Ausnahme. Über 66 000 Dresdner Wohnungen gehören Genossenschaften, das ist etwa jede vierte Wohnung in der Stadt. Die großen Dresdner Wohnungsgenossenschaften haben sich 2003 zu einem Arbeitskreis zusammengeschlossen. „So wollen wir unser Potenzial stärken. Wir stimmen uns ab, schließlich ist der Informationsaustausch die kostengünstigste Weiterbildung. Gemeinsam verschaffen wir uns für unsere Belange stärker Gehör. Andererseits unterstützen wir auch die Stadt bei Wohnungsthemen“, erklärt Reichel. Da in Dresden die Wohnungsgenossenschaften gebietsbezogen aufgeteilt sind, gebe es kein Konfliktpotenzial untereinander.

Genossenschaftsmitglieder zahlen Anteile je nach Größe ihrer Wohnung. „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Als Bewohner sind unsere Mieter zugleich Mitglied und Eigentümer der Genossenschaft. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Wir stehen für die Grundprinzipien: Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung “, sagt Andy Klyscz. Er ist Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Aufbau und gemeinsam mit Reichel Sprecher des Arbeitskreises der Wohnungsgenossenschaften Dresden.

Klyscz verweist auf den umfangreichen Service der Genossenschaften. Das sei möglich, weil die Genossenschaften keine Gewinne ausschütten müssen. So seien direkte Ansprechpartner in den Wohngebieten selbstverständlich, die bei kleineren Reparaturen helfen oder Handwerker möglichst rasch bestellen. Zudem gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Bewohner bei sozialen Problemen unterstützen. Zum Service gehören beispielsweise auch ein eigener Schlüsseldienst, Werkzeugverleih sowie Gästewohnungen. Genossenschaften unterstützen Sportvereine, Mieterfeste und die Stadt auch schon mal beim Bau eines Kindergartens.

Genossenschaftsidee ist Weltkulturerbe Das Internationale Komitee zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes der UNESCO hat 2016 das Konzept der Genossenschaften in die „Repräsentative Liste“ aufgenommen.2015 hatte Deutschland den Antrag eingereicht. Die Genossenschaftsidee wurde vor über 160 Jahren in Deutschland geboren. Zu den Begründern zählten u.a. Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

WG Aufbau investiert 12,8 Millionen Euro in Neubau

Neben der Instandhaltung und Pflege der Bestände setzen die Genossenschaften auf den Neubau von Wohnungen. „Aktuell bauen wir alle zwei Jahre etwa 50 neue Wohnungen“, erklärt der 43-jährige Vorstand der WG Aufbau. Diese ist mit rund 17 000 Wohnungen die größte der Dresdner Wohnungsgenossenschaften. Aktuell entstehen bis voraussichtlich September 2022 an der Berthel- und Hähnelstraße 61 neue Wohnungen. 12,8 Millionen Euro investiert die WG Aufbau dafür. „Wir sind bemüht, die Mieten auf einem günstigen Niveau zu halten, dennoch sind auch wir von der Entwicklung der Baupreise abhängig“, so Klyscz. Konkrete Kaltmieten könne er für das neue Vorhaben noch nicht nennen.

9,60 Euro pro Quadratmeter im Neubau

Derzeit liegen die Netto-Kaltmieten pro Quadratmeter bei den Wohnungen der WG Aufbau zwischen 2,56 und 11 Euro, im Durchschnitt bei 5,70 Euro. Hinzu kommen Nebenkosten von durchschnittlich 2,03 Euro je Quadratmeter.

Mieterhöhungen sind auch bei den Genossenschaften üblich. Gerade hat die EWG neue Bescheide verschickt. „Wir haben wegen der Corona-Pandemie 2019 und 2020 auf Erhöhungen verzichtet. Der Mietspiegel dient uns als Grundlage. Aber wir nutzen den möglichen Spielraum nicht aus und kappen zudem die Erhöhung“, sagt EWG-Vorstand Reichel. Übrigens zahlt Dieter Kummer derzeit 9,60 Euro je Quadratmeter kalt für seine Wohnung in den Kräuterterrassen.

Von Bettina Klemm