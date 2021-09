Warum sind Neubauwohnungen in Dresden so teuer?

Dresden

Dresdner Stadtplaner haben Jahrzehnte lang davon geträumt, Lücken in Straßenräumen und an großen Plätzen zu schließen. Doch nun ist dies fast überall in der Stadt geschehen. Allein am Postplatz errichteten private Bauherren in den vergangenen fünf Jahren rund tausend Wohnungen. Der Bauboom dehnte sich auf umliegende Areale wie Schweriner und Hertha-Lindner-Straße aus. Allerdings kritisieren auch viele Dresdner die Gestaltung der neuen Quartiere.

Auch in Striesen und Plauen gibt es kaum noch eine Baulücke. In der Friedrichstadt stehen ebenso neue Quartiere kurz vor der Vollendung. Allein für die drei Jahre 2018 bis 2020 weist die kommunale Statistikstelle 5395 neue Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, sprich im Geschosswohnungsbau, aus. Etwa ein Viertel dieser Wohnungen, konkret 1838, sind in der Innenstadt entstanden. Für dieses Jahr erwartet die Stadt mindestens 2500 weitere fertige Neubauwohnungen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ende 2020 waren in Dresden insgesamt 561 942 Menschen gemeldet. Im Vergleich zu Ende 2017 ist die Zahl damit um 4844 Einwohner gestiegen. „In der Bilanz ist der Wohnungsneubau stärker gewachsen als die Wohnungsnachfrage“, schätzt Doris Oser ein, persönliche Referentin des Baubürgermeisters Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen). „Tatsächlich steht ein Teil der neu errichteten Wohnungen momentan leer, was sicher auch eine Folge der hohen Angebotsmieten im Neubau ist. Diese liegen aktuell im Mittel bei rund zwölf Euro je Quadratmeter, in sehr guten Lagen werden sogar 14 Euro je Quadratmeter verlangt“, sagt sie.

Baukosten und Grundstückspreise drastisch gestiegen

Dabei seien diese aktuellen Mieten nicht einmal kostendeckend. Für die Herstellung einer Wohnung in der Stadt seien Kaltmieten von 13 bis 15 Euro je Quadratmeter erforderlich. „Wer das ignoriert, ist kein Rechner“, sagt Dresdens Baywobau-Chef Berndt Dietze. Allein die reinen Baukosten seien in den letzten Jahren von etwa 1900 auf bis zu 3300 Euro je Quadratmeter gestiegen. Hinzu kämen hohe Grundstückspreise.

So gehen die Vorstellungen der privaten Eigentümer der Neubauten derzeit nicht voll auf. Diese Erfahrungen haben auch die Bauherren im Quartier am Wettiner Platz und der Schweriner Straße gemacht. „Craft“ nennen sie das Gebiet mit insgesamt 177 Wohnungen. „Als wir die Vermarktung vor einem Jahr übernommen haben, waren die Preise angepasst worden. So ist es uns binnen eines halben Jahres gelungen, die Wohnungen fast vollständig zu vermieten“, sagt Anja Bellmann von der BUWOG. Durchschnittlich zwölf Euro Kaltmiete zahlen dort die Bewohner je Quadratmeter. Besonders durch das Homeoffice während der Corona-Pandemie sei die Nachfrage nach großen Wohnungen gestiegen.

Einmalige Phase für die Bauwirtschaft

Haben die privaten Bauherren am Bedarf vorbei gebaut? Berndt Dietze möchte das nicht unterschreiben. Es sei ein Wahnsinn, wie sich Dresdens Innenstadt verändert hat. „Dank der Niedrigzinspolitik von Draghi und steigender Einwohnerzahlen hatten wir eine einmalige Phase, um all die Bauwerke zu schaffen“, sagt er.

Grüne Innenhöfe: Baywobau-Chef Berndt Dietze an der Wallstraße. Quelle: Anja Schneider

Beispielsweise durch hochwertige Materialien und grüne Innenhöfe hätten sich die verschiedenen Bauherren um Flair und Annehmlichkeiten für die Bewohner bemüht. So haben die neuen Häuser an der Wallstraße grüne Innenhöfe mit Bäumen und Sträuchern erhalten. Die Bewohner wurden zudem zu einer üppigen Balkonbepflanzung angeregt.

Der Markt reagiert schnell auf die Nachfrage

Durch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi war von 2011 bis 2019 deren Präsident, konnten die Bauherren ihre Projekte leichter finanzieren und zudem schnell an Pensionsfonds und ähnliche Anleger verkaufen. Es war ein gutes Geschäft. Die Betonung liege jedoch auf war. „Die Party ist zu Ende. In Dresden haben wir nach wie vor einen Mieter- statt einen Vermietermarkt“, schätzt Dietze ein. Der Markt reagiere schnell auf die Nachfrage. Dresdens Einwohnerzahlen stagnieren derzeit.

Die Landeshauptstadt Dresden geht, laut Doris Oser, davon aus, dass für die nächsten fünf Jahre ein jährlicher Wohnungsneubaubedarf von etwa 1340 Wohnungen besteht. Die jüngere und aktuelle Bautätigkeit liegt über diesem Niveau. Damit sei zu erwarten, dass der Wohnungsleerstand besonders bei hochpreisigen Beständen und unattraktiven Lagen steige. Dennoch sei derzeit kein Rückgang bei der Nachfrage nach Wohnungsbauinvestitionen in Dresden erkennbar.

Ein Grund für sinkende Einwohnerzahlen sieht Berndt Dietze auch darin, dass Familien verstärkt ins Umland ziehen. Die Probleme seien hausgemacht: „Dresden hat es versäumt, geeignete Gebiete für den Einfamilienhausbau auszuweisen. Davon profitiert jetzt das Umfeld.“

Frank Müller, Vorsitzender des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen in Mitteldeutschland, fügt weitere Gründe hinzu, warum das Bauen immer teurer wird. Allen voran die Vorschriften beim Baurecht: In Dresden dauere es zudem meist viel zu lange, bis ein Bebauungsplan vorliegt. „Zugesagte Termine werden oft nicht eingehalten, das bringt Verschiebungen von sechs bis neun Monaten und mehr. Viele Investoren weichen inzwischen lieber nach Pirna oder Meißen aus, weil es dort schneller geht“, sagt Frank Müller.

Sehr gutes Förderprogramm für Sozialwohnungen

Um eine höhere Qualität der Neubauten zu sichern, erwarte die Stadt bei größeren Projekten von den Investoren Werkstattverfahren, also kleinere Architektenwettbewerbe. Das koste aber schnell mal 80.000 bis 100.000 Euro zusätzlich. Sehr kritisch wertet Müller die städtische Vorgabe, bei einem B-Plan-Gebiet 30 Prozent der Wohnungen mit sozialer Bindung schaffen zu müssen.

Berndt Dietze, schon immer Pragmatiker, bewertet das auch so: „Es ist einfach wirtschaftlich nicht machbar.“ Aber er sucht nach Kompromissen. Dennoch sieht er für zukünftiges Bauen in der Stadt grundsätzliche Probleme. So könne sich etwa ein Drittel der Einwohner aufgrund ihres Einkommens keine neugebauten Wohnungen leisten. Für sie müsse es auch künftig Unterstützung geben. Dietze hätte zwar eine individuelle Förderung für die Betroffenen bevorzugt, aber die Entscheidung sei nun mal für die Objektförderung gefallen. „Wir haben zurzeit in Sachsen ein sehr gutes Förderprogramm für Sozialwohnungen. Das hilft zwar stärker den kommunalen Wohnungsunternehmen, aber es ist auch für Private geeignet“, sagt er. Im Kern erhalten die Bauherren einen Zuschuss zu den Baukosten von 670 Euro je Quadratmeter. Im Gegenzug sind die Kaltmieten 15 Jahre lang auf einem niedrigeren Niveau bei anfangs 7,80 Euro gebunden.

Grundstückspreise müssen verträglicher werden

Ein weiteres Problem sieht Berndt Dietze in den Grundstückspreisen. Bezogen auf den Quadratmeter Wohnfläche liege der Anteil in Dresdens Innenstadt schon bei 1000 bis 1500 Euro. Wären es 400 Euro je Quadratmeter – wie noch vor einigen Jahren – kämen zwei bis drei Euro geringere Mieten heraus. Dietze hofft nun auf das „Bauland-Mobilisierungs-Gesetz“. Damit könnten die Grundstückspreise verträglicher werden. „Private Bauherren sollten dabei gleichermaßen wie kommunale Gesellschaften zum Zuge kommen“, fordert Dietze. Ziel müsse es sein, mehr Wohnraum zu schaffen, den sich auch der Straßenbahnfahrer und die Krankenschwester mit ihren Familien leisten können.

Von Bettina Klemm