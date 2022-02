So geht es in der neuen Hafencity in Dresden voran

Dresden

Die Hafencity, ein neues Stadtviertel in der Leipziger Vorstadt, nimmt zusehends Gestalt an. Mittlerweile sind alle Genehmigungen da, so dass hintereinanderweg gebaut werden kann. Ein Gebäudekomplex nach dem anderen wächst aus dem Boden.

„Die Hafencity ist im Laufe des Jahres 2025 fertig – komplett“, sagt Sebastian Forkert. Er ist Projektleiter für die Hafencity bei dem Dresdner Bauträger und Projektentwickler USD Immobilien GmbH. 120 Millionen Euro werden an dem Standort zwischen Leipziger Straße und Neustädter Hafen investiert.

Was ist bereits fertig?

Fertig gebaut und bezogen bzw. genutzt sind das „Kreativzentrum“ mit 26 Gewerbeeinheiten direkt neben dem Arzneimittelhersteller Menarini. Längst bewohnt ist auch die sanierte und restaurierte unter Denkmalschutz stehende Villa Leipziger Straße 27. Wegen Corona eröffnete im Frühjahr 2021 eher sang- und klanglos das neue Arcotel mit 183 Zimmern.

Des Weiteren sind entlang der Leipziger Straße, wo zuletzt verfallene Gebäude standen und Trödler in großen Lagerschuppen ihre Waren anboten, zwei Häuserriegel entstanden. „Das Haus F Leipziger Straße 17 und 17a ist fertig, übergeben und bezogen. Daneben das Haus G Leipziger Straße 19, 19 a und b ist ebenfalls fertig, übergeben und teilweise schon bewohnt“, so Sebastian Forkert. Was man jetzt nicht mehr sieht, was aber zuerst gebaut wurde, ist die riesige Tiefgarage unter dem Komplex.

Woran wird gegenwärtig gebaut?

Die fünf Punkthäuser am Hafenbecken – laut Projekt „Stadtvillen am Elbbogen“ – sind emporgewachsen. Drei werden „in den nächsten Wochen rohbaufertig“, so Forkert, die anderen beiden will USD Ende 2022 „weitgehend fertig haben“. Des Weiteren sollen an der künftig öffentlich zugänglichen Hafenpromenade zwei unterschiedlich große eingeschossige Pavillons entstehen. Die Außenwände sind zum Teil schon zu sehen.

Eine tiefe Baugrube gibt es auch hinter der alten Villa in unmittelbarer Nähe zum Arcotel. Dort wachsen in den nächsten Monaten weitere zwei Punkthäuser und ein längerer Gebäuderiegel empor. Alle drei Gebäude sind Wohnhäuser. Zudem wird zwischen der historischen Villa und dem bereits fertigen Gebäuderiegel entlang der Leipziger Straße – anders als ursprünglich geplant – kein L-förmiges, sondern ein karreeförmiges Wohnhaus mit Innenhof entstehen. Es ist geplant, in der zweiten Hälfte dieses Jahres mit dem Bau zu beginnen.

Hat der Steinmetz kleinbeigegeben?

Steinmetzmeister Michael Stäbe besitzt ein Grundstück an der Leipziger Straße – neben der alten Villa und also mitten in der Hafencity. Jahrelang hat der Steinmetz Offerten widerstanden, sein Grundstück zu verkaufen. Er wollte unbedingt bleiben, das baufällige Haus zum Wohnhaus ausbauen und seinem Handwerk an diesem Standort nachgehen. Die ursprüngliche Planung des Projektentwicklers USD sah deshalb auch ein L-förmiges Gebäude hinter dem Grundstück des Steinmetzes vor.

Aber nun ist das Steinmetz-Grundstück plattgemacht. Klein beigegeben hat der schlaue Handwerker aber nicht. Er baut jetzt gewissermaßen mit USD. Ein Teil des neu entstehenden Gebäudes wird mit fünf Wohnungen und einem eigenen Hauseingang ihm gehören. Eine Win-win-Situation, wie es so schön heißt. „Wir helfen ihm mit unserem Know-how und unseren Rohbaufirmen. Und wir können den Bau des Häuserkarrees verwirklichen“, bringt es Sebastian Forkert auf den Punkt.

Wie viele Wohnungen entstehen?

In der Hafencity entstehen insgesamt 351 Wohnungen – ohne die des Steinmetzmeisters. 172 Wohnungen sind fertiggestellt.

32 Wohnungen sind öffentlich gefördert, werden also mit Wohnberechtigungsschein vergeben, 15 dieser Sozialwohnungen sind schon fertig: sieben im Haus F, acht in Haus G. „Als wir die Hafencity geplant haben, gab es noch keine Quote. Wir haben die Anzahl der Sozialwohnungen mit der Stadt damals vereinbart“, so USD-Projektleiter Forkert.

Er betont, dass die geförderten Wohnungen absichtlich über mehrere Häuser verteilt wurden und werden und dass sich die Ausstattung zu den anderen Wohnungen, die normal vermietet werden, nicht unterscheide.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was kosten Wohnungen in der Hafencity?

Die Wohnungen in der Hafencity sind gefragt. Man könnte sagen, sie gehen weg wie warme Semmeln, trotz des Preises. Gegenwärtig finden sich im Internet zum Beispiel eine 60,60 Quadratmeter große Wohnung mit 5,40 Quadratmeter Balkon-/Terrassenfläche und 100 Quadratmeter Gartenfläche im Haus K für 349 100 Euro, eine 65,20 Quadratmeter-Wohnung im 3. OG mit 7,20 Quadratmeter Balkon für 470100 Euro.

Die Wohnungen entlang der Leipziger Straße sind längst verkauft, die Wohnungen in den Stadtvillen am Elbbogen auch. Die Wohnungen in den Häusern J, K, L, die am Arcotel gerade erst entstehen, haben ebenfalls schon zum großen Teil Käufer gefunden, weiß Sebastian Forkert. Das Häuserkarree (Haus H) geht erst noch in den Vertrieb.

Wann ist der Elbradweg wieder befahrbar?

Gegenwärtig kann der Elbradweg, der direkt am Neustädter Hafenbecken entlangführt, wegen der Bauarbeiten nicht genutzt werden. USD baut gerade an einem sieben Meter breiten Rad- und Fußweg zwischen der Hafenmeisterei und der Einbindung in den alten Radweg unterhalb des Arcotels Richtung Citybeach.

Laut Sebastian Forkert bleibt die Umleitung bis 15. April. Dann können Radfahrer zunächst wie gewohnt wieder direkt auf dem alten Radweg am Hafenbecken radeln. Später wird ein sieben Meter breiter Rad- und Fußweg oberhalb der Hafenpromenade entlangführen, um dann nach der ehemaligen Hafenmeisterei Richtung Citybeach den alten Verlauf zu nehmen.

Welche Bereiche werden künftig öffentlich zugänglich sein?

Wenn mal alles fertig gebaut ist, gelangt man über zwei Straßen (eine am Kreativzentrum und eine an der alten Villa) und natürlich den Elbradweg zur Hafenpromenade. Dort gibt es dann zwei unterschiedlich große Pavillons, in denen in Summe vier Gewerbeeinheiten untergebracht sind. „Wie diese konkret genutzt werden – soweit sind wir noch nicht“, sagt Sebastian Forkert. „Wir möchten gerne Nutzer finden, die die Idee der Hafencity mittragen und umsetzen wollen.“ Einzelhandel und Gastronomie sind vorstellbar. „Aber wir haben gerade schwierige Zeiten. Dass jemand viel Geld investiert, wird eher schwierig.“

So soll die Hafencity-Promenade aussehen. Die Gebäude im Hintergrund sind die „Stadtvillen am Elbbogen“. Quelle: Kommunikation USD Immobilien GmbH

Die Promenade wird mit Treppen, Sitzstufen und bepflanzten Flächen gestaltet und bis zum Hafenbecken geführt. Auch ein Spielplatz ist geplant. Zudem bekommt die Hafencity oberhalb der ehemaligen Hafenmeisterei auf einer 1600 Quadratmeter großen Fläche noch einen Stadtplatz mit Bäumen und Sitzgelegenheiten.

Was wird aus dem eigentlichen Hafen?

Am Hafenbecken des unter Denkmalschutz stehenden Neustädter Hafens „passiert nicht so viel“, gibt Hafencity-Projektleiter Sebastian Forkert Auskunft. „Wir werden aus dem Neustädter Hafen keine Luxus-Marina machen, wir revitalisieren ihn als Sportboothafen. Natürlich machen wir alles ordentlich, reparieren, was kaputt ist. Die Steganlagen zum Beispiel bekommen einen neuen Holzbelag.“ Unangetastet bleibe die Mole, die unter Naturschutz stehe.

Von Catrin Steinbach