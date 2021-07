Dresden

„Problem“ ist eine verharmlosende Formulierung für das, vor dem ein größeres Wohnungsbauvorhaben in Dresden steht: „Das beantragte Bauvorhaben beeinträchtigt in nicht zustimmungsfähiger Weise das Kulturdenkmal Ehemaliges Ostravorwerk, den Umgebungsschutz des Kulturdenkmals sowie den Umgebungsschutz weiterer benachbarter Kulturdenkmale, zum Beispiel die nach Plänen Pöppelmanns errichtete Matthäuskirche“, erklärte die Landesdirektion Sachsen (LDS) auf Anfrage der DNN.

Bauern nach Neuostra umgesiedelt

Das Ostravorwerk im Stadtteil Friedrichstadt, 1550 durch Kurfürst August als Mustergut eingerichtet, diente der Versorgung des Dresdner Hofes. Die dort ansässigen Bauern wurden umgesiedelt – nach Zschertnitz und Neuostra. 1917 wurde der Betrieb des Ostravorwerks eingestellt, 1945 fiel ein Großteil der Gebäude den Bombenangriffen zum Opfer.

Seit 2010 gibt es Bestrebungen, die Flächen zu bebauen – überwiegend mit Wohnungen. 2013 beschloss der Bauausschuss die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Während der Erarbeitung des Vorentwurfs erfolgte eine frühzeitige Beteiligung der Bürger, Träger öffentlicher Belange und Behörden. Auch das Landesamt für Denkmalpflege gab eine Stellungnahme ab, in der die Denkmalpfleger keine Einwände geltend machten.

Bürgerbeteiligung per Online-Dialog

In den folgenden drei Jahren ließ der damalige Investor den Entwurf des Bebauungsplans sowie Gutachten und Fachplanungen erarbeiten. 2018 übernahm ein neuer Projektentwickler das Vorhaben und entwickelte die Pläne in Abstimmung mit der Landeshauptstadt weiter. Im Oktober 2019 lud die Landeshauptstadt Anwohner, Einrichtungen und Initiativen zum Gespräch ein. Der fachliche Austausch wurde in einer zweiten Gesprächsrunde am 30. Januar 2020 fortgesetzt. Der Investor qualifizierte die fachliche Planung weiter. Da wegen der Coronakrise keine öffentlichen Veranstaltungen mehr möglich waren, gab es am 20. Juni 2020 eine Bürgerbeteiligung per Online-Dialog.

Investor hat auf Kritik der Anwohner reagiert

400 Wohnungen sollen auf dem Grundstück zwischen Friedrichstraße und Magdeburger Straße entstehen, dazu Flächen für Einzelhandel, Gastronomie sowie Büros und anderes Gewerbe. Der Investor hat auf viele Kritiken und Wünsche der Anwohner reagiert, so soll beispielsweise eine neue Kita an der Friedrichstraße gebaut werden.

Offenlage des Bebauungsplans bis 9. April

Der Bauausschuss hat am 3. Februar den Planentwurf für das Ostravorwerk beschlossen und zur Offenlage bestimmt. Vom 1. März bis 9. April lagen die Pläne öffentlich aus. Im Parallelverfahren wurden die Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange sowie Ämter der Stadtverwaltung am Planentwurf beteiligt, teilte das Bauaufsichtsamt auf Anfrage mit. „Derzeit erfolgt die Prüfung und Bewertung der eingegangenen Stellungnahmen.“

Der Investor hat bereits einen Bauantrag gestellt, so das Bauaufsichtsamt. „Der Antrag wurde noch nicht beschieden, weil die Genehmigungsvoraussetzungen noch nicht vorliegen. Die Bearbeitung des Bauantrags ist derzeit im Einvernehmen mit dem Vorhabenträger ausgesetzt“, heißt es.

Denkmalschutzrechtliche Zustimmung nicht erteilt

Die LDS wird in ihrer Antwort auf die DNN-Anfrage deutlicher: „Die denkmalschutzrechtliche Zustimmung konnte durch die untere Denkmalschutzbehörde – Landeshauptstadt Dresden – nicht erteilt werden, da das hierfür erforderliche Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege nicht zustande kam. Die LDS versagte die denkmalrechtliche Zustimmung im Benehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege“, so Ingolf Ulrich, stellvertretender Sprecher der LDS.

Welche Probleme sieht das Landesamt für Denkmalpflege, die es 2013 nicht gesehen hat? Und warum kommt das Veto so spät? „2013 lagen uns Planungen ohne Höhenangaben vor“, erklärt Landeskonservator Alf Furkert und verweist darauf, dass das Landesamt seine Stellungnahme termingerecht bei der Anhörung der Träger öffentlicher Belange abgegeben hat. Furkert stellt auch klar: „Es geht nicht darum, den Bereich nicht zu bebauen. Es geht um eine angemessene Bebauung.“

Muss die Stadt überall gleich aussehen?

Der Landeskonservator bezeichnet die Bebauung der benachbarten Menageriegärten mit Einfamilienhäusern als „maßvoll“ und kritisiert die geplante Höhe der Mehrfamilienhäuser mit fünf Vollgeschossen im Ostravorwerk. „Muss die Stadt überall gleich aussehen und mit fünf Geschossen durchgerastert werden?“, fragt Furkert und verweist auf die kleine Pöppelmann-Kirche. Die Traufhöhe des Sakralbaus würde von den Neubauten überschritten werden.

Fünfgeschossige Schallschutzwand aus Glas

Zweiter Kritikpunkt der Denkmalschützer ist die geplante Bebauung des hinteren Bereichs in Richtung Magdeburger Straße und Alberthafen, der nie bebaut gewesen sei. Furkert verweist auch auf eine geplante fünfgeschossige Schallschutzwand aus Glas, die schon aus ästhetischen Gründen nicht errichtet werden dürfte. Solche Wände seien an einer Schnellstraße durchaus vertretbar, aber nicht in einem Wohngebiet.

Reduzierung von Geschossen und Baumasse

„Ohne eine deutliche Reduzierung der Geschosszahl und der Baumasse sehen wir uns nicht in der Lage, die Zustimmung zu erteilen“, stellt der Landeskonservator fest und verweist auf die Stellungnahme von 2013, in der das Landesamt ausdrücklich auf die fehlenden Höhenangaben hingewiesen habe.

Baustart war Ende des Jahres geplant

Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Weniger Geschosse und weniger Baumasse bedeuten für den Investor einen geringeren Ertrag. Die Zukunft des Vorhabens, bei dem 15 Prozent Sozialwohnungen eingeplant waren, ist durchaus fraglich. Der Baustart war für Ende des Jahres geplant. „Das weitere Vorgehen bestimmt sich danach, wie mit den das Plangebiet betreffenden Belangen umgegangen wird und ob im Ergebnis dessen relevante Änderungen an dem Planentwurf vorgenommen werden, welche mit den Gremien des Stadtrates erörtert und durch diese zu beschließen sind. Entsprechende Optionen werden derzeit geprüft und abgestimmt“, heißt es aus dem Bauaufsichtsamt.

„Wir sind nicht auf Konflikte aus“

Der Landeskonservator verweist auf viele Bauvorhaben, bei denen das Landesamt frühzeitig einbezogen worden sei. Dass es im Fall des Ostravorwerks anders gelaufen sei, bedauere er. „Diese Vorgehensweise hat Energie und Kraft gekostet. Wir sind nicht auf Konflikte aus, sondern an einer guten und kontinuierlichen Zusammenarbeit interessiert.“

Von Thomas Baumann-Hartwig