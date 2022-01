Mieten in Dresden 2021 nur minimal gestiegen

Dresden

Die Angebotsmieten sind vergangenes Jahr in Dresden nur minimal gestiegen. Das hat jetzt das Portal „Immowelt“ errechnet. Nach Angaben des Immobiliendienstleisters sind die Mieten von 7,40 Euro im Jahr 2020 auf 7,50 Euro gestiegen. Bei den Angaben handelt es sich um Mittelwerte. Immowelt wertete für die Berechnungen Wohnungsangebote von 40 bis 120 Quadratmeter aus. Das Portal berücksichtigte nur Bestandswohnungen und nahm keine Neubauwohnungen in die Betrachtung auf.

In vielen Großstädten sei die Grenze des Bezahlbaren erreicht, erklärte Immowelt den allgemeinen Trend in Deutschland zu ei­nem geringen Anstieg der Mieten. Viele Mieter seien wohl nicht mehr bereit, noch höhere Preise zu zahlen. Die Vermieter würden sich dementsprechend anpassen. Hinzu komme, dass als Folge der Coronapandemie viele Menschen im Homeoffice arbeiten könnten und der Weg zur Arbeit nicht mehr ins Gewicht falle. Das führte zu einer Umzugsbewegung in die Speckgürtel der Großstädte und in kleinere Städte. Das könne zu einer Verlagerung der Nachfrage ins Umland und in kleinere Städte führen.

Bestandsmieter zahlten laut Immowelt in Dresden 2021 eine Durchschnittsmiete von 6,80 Eu­ro pro Quadratmeter. Der Mietpreis sei im Vergleich zu 2019 stagniert. Neubauwohnungen seien in der Landeshauptstadt für 9,39 Euro pro Quadratmeter angeboten worden.

Den höchsten prozentualen Anstieg der Angebotsmieten verzeichnete den Angaben zufolge Münster mit acht Prozent. Die teuerste Stadt Deutschlands bleibt München mit einer durchschnittlichen Angebotsmiete von 18 Euro. In Leipzig kostet der Quadratmeter sieben Euro und ist um drei Prozent gestiegen. In Chemnitz liegt der Preis bei 5,20 Euro, das sind zwei Prozent mehr als 2021.

Von Thomas Baumann-Hartwig