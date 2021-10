Kauft Dresden Wohnungen von Vonovia?

Dresden

Im dritten Anlauf hat es geklappt: Vonovia hat 60,3 Prozent der Stimmrechte des Wohnungsunternehmens Deutsche Wohnen übernommen und wird Mehrheitsgesellschafter. Damit entsteht ein Immobiliengigant mit mehr als 550 000 Wohnungen in Deutschland. In Dresden wird der Konzern über einen Bestand von 45 300 Wohnungen verfügen. Das ist ein Marktanteil von 15,1 Prozent.

Der Stadtrat hatte am 10. Juni vor der Fusion Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) aufgefordert, Gespräche mit Vonovia aufzunehmen. Hilbert sollte Möglichkeiten für die Stadt ausloten, Wohnungsbestände von Vonovia anzukaufen. In Berlin hatte sich der Konzern mit dem Senat auf einen Sozial- und Zukunftspakt geeinigt. Berlin hat über landeseigene Immobiliengesellschaften bereits 14 750 Wohnungen von Vonovia und der Deutsche Wohnen erworben. Der Dresdner Stadtrat will ebenfalls Vonovia-Bestände für die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden erwerben.

„Bisher scheint nichts passiert zu sein“, mutmaßt Dissidenten-Stadtrat Michael Schmelich und übt scharfe Kritik an Hilbert. „Es ist ärgerlich und eine grobe Pflichtverletzung des Oberbürgermeisters, in einer zentralen Frage der Stadtpolitik dermaßen lax einen Auftrag des Stadtrates auszusitzen.“ Auf Initiative der Dissidenten hatte der Stadtrat Hilbert den Verhandlungsauftrag erteilt. „Im Schlafwagen kann man keine Verhandlungsziele erreichen, Herr Hilbert“, sagt Schmelich, der sich auch darüber beklagt, dass Hilbert keine Auskünfte über den Inhalt seines Austauschs mit Vonovia gibt.

Vonovia-Sprecher Matthias Wulff beurteilt die Situation anders als Michael Schmelich. „Herr Hilbert hat mit uns Kontakt aufgenommen. Wir sind laufend auf allen Ebenen mit Vertretern der Stadt im Austausch. Die Inhalte solcher Gespräche sind nicht immer öffentlich.“ Es gebe sehr viele gemeinsame Themen zwischen Vonovia und der Stadt.

Stadtsprecher Kai Schulz bestätigte die laufenden Gespräche. „Der Austausch ist sehr offen und konstruktiv. Aber nicht immer können die Gesprächsinhalte öffentlich kommuniziert werden.“

Von Thomas Baumann-Hartwig