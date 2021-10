Immobilienspezialist Aengevelt Dresden: „Obergrenze bei Wohnungsmieten erreicht“

Dresden

Der Biosupermarkt Alnatura hat längst sein Geschäft im neuen Gebäudekomplex „Pfunds Höfe“ auf der spitz zulaufenden Fläche zwischen Bautzner Straße und Prießnitzstraße eröffnet. Auffällig ist die Gestaltung der schmalen Ecke mit den abgerundeten Balkons. Neben den Gebäudeteilen an der Bautzner und Prießnitzstraße gehören zwei Hofhäuser zum Ensemble. Für die „Pfunds Höfe“ haben WEP GmbH und Harkai Projektentwickler rund 35 Millionen Euro investiert.

Pfunds Höfe: Wohnungen statt Hotelbetrieb

Der Immobilienspezialist Aengevelt Dresden hat seinerzeit das Projekt an den Bauträger und später an den Käufer vermittelt. „Wir haben auch den Ankermieter Alnatura gewonnen“, sagt Niederlassungsleiterin Anett Richter. Die 95 Wohnungen mit familienfreundlichen Zuschnitten waren schnell vermietet.

1998 hatte der österreichische Künstler Friedensreich Hundertwasser ein Haus mit Hotelnutzung für diese Fläche entworfen. Doch es fanden sich keine Investoren für die extravagante Immobilie. Wohnen, findet Anett Richter, passe derzeit ohnehin besser an diese Stelle. Aengevelt, ein 1910 gegründetes Unternehmen, zählt zu den erfahrensten Immobilienmaklern und -dienstleistern in Deutschland. 2020 seien auf dem Dresdner Grundstücksmarkt trotz der Corona-Pandemie Rekordergebnisse erzielt worden, sagt die Niederlassungsleiterin.

Im letzten Jahr wurden laut des City-Reports Dresden 2637 Wohnungen fertiggestellt, darunter sind auch Umbauten enthalten. Rechnet man die Zahl der neuen Wohnungen von 2018 bis 2020 zusammen, so sind es über 12 850 – ein gewaltiger Bauboom. „Besonders viele sind in der Innenstadt entstanden, gerade steht das Mary-Ann-Vorhaben am Postplatz vor der Vollendung“, sagt sie.

Mieten wird immer teurer

Die teuren Wohnungen führen auch zu einem allgemeinen Anstieg bei den Wohnungsmieten. Die Mietpreisspanne für Neuvermietungen im Bestand lag 2020 zwischen 6,40 Euro je Quadratmeter und 11,40 Euro. Bei Neubauwohnungen werden zwischen 9,10 und 15,80 Euro je Quadratmeter bezahlt. Auch die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sind um durchschnittlich zehn Prozent gestiegen.

Die Vermietung neuer Wohnungen dauere jedoch besonders im Stadtzentrum inzwischen deutlich länger als beispielsweise noch vor drei Jahren. Anett Richter geht davon aus, dass die Schallgrenze für durchschnittliche Neubaukaltmieten derzeit knapp über zwölf Euro pro Quadratmeter liege. Mehr sei derzeit auf dem Markt schwer umsetzbar. Die Standortleiterin schätzt ein: „Auch wenn es Ausnahmen gibt, haben wir die Obergrenze bei Wohnungsmieten erreicht. Selbst die Dresdner, die sich teurere Wohnungen leisten könnten, sind dazu häufig nicht bereit. Sie weichen eher ins Umland und ins Wohneigentum aus.“

Die gute Infrastruktur in und um Dresden macht ihnen die Entscheidung leichter. So profitieren beispielsweise Pirna, Meißen und Coswig von der Situation. Nach Untersuchungen von Aengevelt hat Dresden immer noch ein Wohnungsdefizit: In der Stadt gibt es rund 306.000 private Haushalte und 298.000 Wohnungen. „Wir haben aber keine angespannte Wohnungssituation in Dresden“, erläutert Anett Richter.

Einen Engpass sieht sie bei familiengeeigneten Wohnungen mit Flächen zwischen 80 und 110 Quadratmetern und Kaltmieten unter zehn Euro. Besonders im unteren Preissegment und beim geförderten Mietwohnungsbau sei zu wenig entstanden. Aufgrund der hohen Grundstückspreise sei es in der Regel kaum möglich, geförderte Wohnungen in der Innenstadt zu errichten. „Forderungen, in allen Bebauungsplangebieten 30 Prozent sozialen Wohnungsbau zu schaffen, können deshalb nicht richtig sein. Wir dürfen nicht alle Flächen über einen Kamm scheren“, kritisiert sie. Erschwerend seien die extrem gestiegenen Baukosten, der Mangel an Grundstücken und die Vielzahl an Vorschriften und Auflagen.

Viel teurer: Berlin, München und Frankfurt am Main

„Wir haben eine Leerstandsquote von 6,5 Prozent, das ist völlig in Ordnung und erlaubt Sanierungen und Umzüge“, stellt Anett Richter fest. Darin sind auch 1,7 Prozent struktureller Leerstand enthalten. Bedeutet: Wohnungen, die aufgrund ihres schlechten baulichen Zustandes derzeit nicht vermietbar sind. Auch in Zukunft ist der Neubau von nachfragegerechten Wohnungen erforderlich. Sorgen macht sich Richter nicht. „Die Zahl der Baugenehmigungen liegt noch signifikant über dem Neubaubedarf.“

Auch wenn die Mieten in Dresden deutlich gestiegen sind, fallen sie im Vergleich zu Berlin, München und Frankfurt am Main moderat aus. Aber sie liegen beim Neubau durchaus schon auf dem Niveau vergleichbarer Städte im Westen, wie etwa Düsseldorf. Fazit im City-Report: „Im Hinblick auf tendenziell steigende Grundstücks- und Baukosten müssen Mieter, Eigennutzer und private Anleger auf infolge weiterer geforderter Wohnwertstandards mit steigenden Wohnkosten rechnen.“

Von Bettina Klemm