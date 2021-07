Dresden

Wie wohnt der durchschnittliche Dresdner? Alle zwei Jahre fragt die Stadtverwaltung die Einwohner: Bei wem haben Sie eine Wohnung gemietet? Wie alt sind die Wohngebäude? Wie groß ist eine durchschnittliche Wohnung? Gibt es ein Bad und ein Gäste-WC? Das sind die Ergebnisse:

Wer besitzt in Dresden Wohneigentum?

17 Prozent der Haushalte wohnen im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung, davon elf Prozent im Eigenheim und sechs Prozent in einer Eigentumswohnung. 2016 lag die Eigentumsquote bei 16 Prozent.

Wenig überraschend: Wohneigentum ist in größeren Haushalten mehr vertreten als in kleineren. So wohnen nur acht Prozent der Ein-Personen-Haushalte in der eigenen Immobilie, dafür aber 39 Prozent der Vier-Personen-Haushalte und 41 Prozent der Fünf-Personen-Haushalte. 39 Prozent der Haushalte mit einem Nettoeinkommen von mehr als 4000 Euro lebt in Wohneigentum.

In welchen Stadtteilen leben die meisten Eigentümer?

In Klotzsche und den nördlichen Ortschaften Weixdorf, Langebrück und Schönborn liegt die Eigentumsquote bei 51 Prozent, in Loschwitz mit Schönfeld-Weißig bei 50 Prozent. In Blasewitz/Striesen erreicht der Anteil der Haushalte in selbst genutzten Eigentumswohnungen zwölf Prozent. In den Stadtteilen Altstadt (26er Ring), Friedrichstadt, Johannstadt und Gorbitz liegt die Eigentumsquote unter fünf Prozent.

Wem gehören die Mietwohnungen?

59 Prozent der Mietwohnungen in Dresden gehören privaten Eigentümern. Beim Großvermieter Vonovia wohnen etwa 15 Prozent der Dresdner Haushalte. Fusioniert Vonovia mit der Deutsche Wohnen, wächst der Marktanteil auf 18 Prozent. Bei Genossenschaften wohnen etwa 25 Prozent.

Die größten Marktanteile hält Vonovia in Südvorstadt/Zschertnitz mit 37 Prozent und in Prohlis sowie Reick mit 35 Prozent. Die Genossenschaften besitzen in Gorbitz 54 Prozent der Wohnungen und in Johannstadt 48 Prozent. Die sonstigen Eigentümer sind in Loschwitz und Schönfeld-Weißig mit 92 Prozent vertreten, in Briesnitz und den westlichen Ortschaften Altfranken, Gompitz, Mobschatz und Cossebaude mit 85 Prozent und in der Äußeren Neustadt mit 81 Prozent.

Wie groß ist eine durchschnittliche Wohnung?

Die Dresdner Durchschnittswohnung ist 74 Quadratmeter groß und hat 2,9 Räume. Die durchschnittlich kleinsten Wohnungen finden sich mit 58,3 Quadratmetern in Gorbitz und 61 Quadratmetern in Prohlis und Reick. In Loschwitz und Schönfeld-Weißig ist die Durchschnittswohnung dagegen 98,3 Quadratmeter groß und in Klotzsche und den nördlichen Ortschaften 94,5 Quadratmeter. 42 Prozent der Wohnungen haben nur einen oder zwei Räume, 23 Prozent dagegen mindestens vier Räume.

Wie viele Kinder haben ein Kinderzimmer?

85 Prozent der Einzelkinder bis 17 Jahre und in 60 Prozent der Haushalte mit zwei Kindern verfügt jedes Kind über ein Kinderzimmer. Bei Haushalten mit drei Kindern gibt es in 45 Prozent drei Kinderzimmer.

Wie alt sind die Wohngebäude?

Interessant für eine Stadt, die 1945 schwer zerstört wurde: 28 Prozent der Dresdner leben in Gebäuden, die vor 1918 gebaut wurden. 19 Prozent wohnen in zwischen 1970 bis 1990 errichteten Wohnungen, 17 Prozent in 1918 bis 1945 fertiggestellten Gebäuden. 15 Prozent der Wohngebäude wurden zwischen 1991 und 2001 erbaut, 14 Prozent zwischen 1946 und 1969. Nur sieben Prozent der Wohnungen weisen die Baujahre 2002 bis 2020 auf.

Welchen Wohnkomfort haben die Dresdner?

14 Prozent der Mieter verfügen über mehrere Bäder oder Duschen, in 23 Prozent der Wohnungen gibt es mehr als eine Toilette. 81 Prozent haben ein Bad mit Wanne und eventuell separater Dusche, 27 Prozent nutzen ein Bad mit Dusche.

23 Prozent der Wohnungen sind alten- und behindertengerecht. Eine Wohnküche mit Tisch und Sitzgelegenheiten gibt es in fast jeder zweiten Küche. 77 Prozent der Wohnungen verfügen über Balkon, Loggia, Veranda oder Terrasse/Dachterrasse. Etwas weniger als die Hälfte der Wohnungen sind wärmegedämmt. 46 Prozent der Haushalte sind an das Fernwärmenetz angeschlossen. 40,5 Prozent der Wohnungen werden mit Erdgas beheizt. Kohle-Öfen gibt es in einem Prozent der Wohnungen.

Von Thomas Baumann-Hartwig