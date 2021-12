Hohe Wohnungspreise in Dresden haben Folgen für das Umland

Dresden

In der Landeshauptstadt Dresden müssen Käufer von Eigentumswohnungen die höchsten Preise in ganz Sachsen zahlen. Nach aktuellen Berechnungen des Immobilienportals Immowelt lag der mittlere Preis für einen Quadratmeter in den ersten zehn Monaten des Jahres 2021 bei 2770 Euro. Im Vorjahreszeitraum betrug der Durchschnittspreis noch 2350 Euro und damit 18 Prozent weniger.

Selbst in Chemnitz steigen die Preise

In der Messestadt Leipzig liegt der Quadratmeterpreis aktuell bei 2550 Euro und damit sogar 20 Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraum. Sogar in Chemnitz, das viele Jahre der Entwicklung hinterhergehinkt ist, ist der Preise innerhalb eines Jahres um 15 Prozent auf 1250 Euro pro Quadratmeter gestiegen.

Die hohen Immobilienpreise in Dresden sorgen dafür, dass auch das Umland immer mehr nachzieht. So hat Immowelt im Landkreis Bautzen einen Durchschnittspreis von 1600 Euro pro Quadratmeter für eine Eigentumswohnung ermittelt. Das ist eine Steigerung von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ei­nen gleich hohen Preissprung registrierte das Portal in den neuen Bundesländern lediglich im Landkreis Leipziger Land, in dem wegen der hohen Preise in Leipzig ein ähnlicher Effekt wie in der Region rund um Dresden auftritt.

Im Landkreis Meißen ist der Durchschnittspreis von 1600 Euro auf 1750 Euro und damit um neun Prozent geklettert, im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge müssen Käufer von Eigentumswohnungen 1890 Euro pro Quadratmeter bezahlen und damit 17 Prozent mehr als in den ersten zehn Monaten des Jahres 2020.

Günstig ist es nur fernab der Großstädte

Wesentlich günstiger ist es in Sachsen abseits der Großstädte: So liegt der Durchschnittspreis im Vogtlandkreis bei 780 Euro pro Quadratmeter. In Mittelsachsen kostet es 860 Euro pro Quadratmeter und im Erzgebirgskreis 800 Euro.

Ein Ende der Preissteigerungen ist laut Immowelt nicht in Sicht. Wegen der hohen Nachfrage nach Wohneigentum würden die Preise in Dresden weiter steigen. Daran habe auch die Coronakrise nichts geändert.

Von Thomas Baumann-Hartwig