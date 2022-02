Das sind die ersten Mieter im Vonovia-Neubau Seidnitzer Straße in Dresden

Dresden

Der Immobilienkonzern Vonovia hat die ersten Neubauwohnungen an der Seidnitzer Straße an Mieter übergeben. Das erste von fünf Wohnhäusern ist fertig. Die Arbeiten an den vier weiteren Gebäuden liegen nach Unternehmensangaben in Plan. Im Herbst soll das Vorhaben fertiggestellt werden. Vonovia lässt die Neubauten in den Innenhöfen von Bestandsgebäuden errichten.

134 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit

Baustart war im Juni 2020. 134 Wohnungen und eine große Gewerbefläche entstehen. Das Projekt ist damit das umfangreichste laufende Neubauvorhaben des Wohnungsunternehmens in Dresden. Während das erste Gebäude bezugsfertig ist,läuft beim zweiten der Innenausbau auf Hochtouren. Zudem ist der Rohbau von zwei der drei übrigen Häuser abgeschlossen, so das Unternehmen.

Von den 49 Wohnungen im ersten Neubau sind 37 bereits vermietet, viele davon bereits seit einigen Monaten. „Wir freuen uns, dass wir die ersten neuen Wohnungen nach etwa anderthalb Jahren Bauzeit pünktlich fertigstellen konnten“, sagte Alexander Wuttke, Regionalleiter bei Vonovia in Dresden. „Umso schöner ist es zu sehen, dass sich der erste Neubau endlich mit Leben und Geschichten füllt.“

Ungewöhnlicher Schnitt der Wohnung

Hans-Josef Helf gehört zu den neuen Mietern. Auf der Suche nach einem größeren Zuhause wurde der 67-jährige Führungskräftecoach eher zufällig auf die neuen Wohnungen an der Seidnitzer Straße aufmerksam, erklärte er. „Als ich den ungewöhnlichen Schnitt der Wohnung sah, hat es bei mir sofort Klick gemacht. Ich suchte den Kontakt zu Vonovia und dann ging es ganz schnell.“ Er sei von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorbildlich unterstützt und beraten worden. „Ich habe mich von Anfang an gut aufgehoben gefühlt.“

Zentrumsnahe Lage als Grund für den Umzug

Zu den Mieterinnen der ersten Stunde gehört auch Franziska Schuster. Für die 22-jährige Sachbearbeiterin war die zentrumsnahe Lage der ausschlaggebende Grund für den Umzug, sagte sie. „Ich wollte wieder in einen Neubau ziehen und die Wege in die Innenstadt und zu meinem Arbeitsplatz verkürzen. An der Seidnitzer Straße habe ich genau das gefunden, was ich gesucht habe.“

Von Thomas Baumann-Hartwig