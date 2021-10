Das fordert der Mieterverein Dresden jetzt von der Politik

Dresden

Die Mieten steigen und steigen, Neubauwohnungen sind auf dem freien Markt für unter zehn Euro pro Quadratmeter kaum noch zu haben. Was muss passieren, damit sich die Preise in den nächsten Jahren wieder stabilisieren? Peter Bartels, Vorsitzender des Mietervereins Dresden und Umgebung, hat eine klare Auffassung: „Wohnungspolitik muss sich am Geschäftsmodell der Genossenschaften orientieren.“

Mehr Wohneigentum ist kein Ausweg

Mehr Wohneigentum ist laut Bartels kein Weg für mehr Stabilität im Wohnungsmarkt. „Eigentum können sich nur Menschen leisten, die bei der Staatsregierung arbeiten oder unkündbar sind.“ Die Wirtschaft verlange den Arbeitnehmern ein Höchstmaß an Mobilität und Flexibilität ab, das stehe einer hohen Eigentumsquote im Weg, gerade in Großstädten wie Dresden.

Gegenwärtig, so Bartels, gebe es in Dresden keinen Wohnungsmarkt, sondern eine Diktatur der Vermieter. Freie Bestandswohnungen würden an denjenigen vermietet, der bereit sei, die höchste Miete zu zahlen. „Um das zu ändern, brauchen wir einen vermietbaren Leerstand von über fünf Prozent im gesamten Stadtgebiet – und zwar im Preissegment von fünf bis neun Euro“, postuliert der Vorsitzende des Mietervereins. „Dann haben wir wieder einen Wohnungsmarkt, auf dem sich die Bürger nicht ge­genseitig überbieten müssen.“

Genossenschaften stabilisieren den Markt

Die Genossenschaften würden zeigen, wie trotz niedriger Mieten Überschüsse erzielt werden können. „Die Durchschnittsmiete der Genossenschaften liegt ein Euro un­ter der städtischen Durchschnittsmiete. Ohne die Genossenschaftswohnungen würde der Mietspiegel für Dresden ganz anders aussehen.“

Wohnraum mit staatlichen Mitteln schaffen

Eine neue Bundesregierung müsse Wohnungsbau als staatliche Aufgabe verstehen und diesen mit staatlichen Mitteln ankurbeln. Autobahnen und Straßen würden mit staatlichen Mitteln gebaut, obwohl es viel dringender erforderlich wäre, Wohnraum mit staatlichen Mitteln zu schaffen. „Bisher dient Wohnungsbau nur dazu, privaten Anlegern das Kapital zu erhöhen. Privaten geht es um Gewinnmaximierung. Deshalb ist privater Wohnungsbau kein soziales Element“, sagt Bartels.

Bauen und gesetzliche Vorgaben

Der Staat müsse massiv gegensteuern und Mittel bereitstellen für Neubauwohnungen, die zu Konditionen der Genossenschaften vermietet würden, glaubt der Vorsitzende des Mietervereins. So lange diese Wohnungen nicht existieren, müssten gesetzliche Regelungen ein Ausufern der Mieten verhindern. „Es geht nur zweigleisig: Bauen und gesetzliche Vorgaben können Stabilität schaffen“, glaubt der Vereinsvorsitzende.

Bei Enteignungen entsteht keine neue Wohnung

Die Enteignung von großen Wohnungsunternehmen – in Berlin hat gerade bei einem Bürgerbegehren die Mehrheit für Enteignungen gestimmt – hält Bartels nicht für den richtigen Weg. „Wenn eine Stadt Wohnungen von einem Privaten zurückkauft, entsteht keine einzige neue Wohnung. Die Mittel sollten besser in den Neubau von Wohnungen investiert werden.“ Zumal Großvermieter zwar alle gesetzlichen Möglichkeiten für Mieterhöhungen ausschöpfen, aber nie illegale Dinge machen würden.

Letztlich, so Bartels, sei es ein Riesenfehler gewesen, die städtischen Woba-Wohnungen 2006 an den Finanzinvestor Gagfah zu verkaufen. Dresden habe ein schlechtes Geschäft gemacht, wie die jetzige Entwicklung zeige. „Die Stadt hat 20 800 Euro pro Wohnung erhalten. Jetzt kostet der Quadratmeter Wohnfläche 3500 Euro.“

Private Bauherren sollen Sozialwohnungen schaffen

Bartels hält es für dringend geboten, dass private Bauherren eine Quote von 30 Prozent Sozialwohnungen schaffen müssen. „Nur so kommt die Stadt zu einer gewissen Größe an bezahlbaren Wohnungen.“ Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden sei zwar ein Versuch, Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, könne aber angesichts begrenzter Ressourcen nicht die benötigten Größenordnungen bauen.

Der vermietbare Leerstand in Dresden liege bei unter zwei Prozent, sagt Bartels. „Das ist eine Wohnungsnot ohne Wenn und Aber.“ Dieser sei nur beizukommen mit großflächigem Neubau im bezahlbaren Preissegment. „Die Genossenschaften machen es vor.“

Von Thomas Baumann-Hartwig