Mit dem Standort Gret-Palucca-Straße steht ein weiteres Projekt der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) kurz vor dem Abschluss. Die WiD hat die drei Wohngebäude des früheren Feierabendheims „Anton Saef­kow“ saniert. Das erste Haus mit 31 Wohnungen wurde bereits Ende Februar abgenommen. Am 1. März sind die ersten Mieter eingezogen, teilte Claudia Herzog mit, Leiterin Finanzierung, Marketing und Akquise bei der WiD.

Die Kaltmieten betragen je nach Wohnungsgrößen zwischen 5,85 bis 6,75 Euro pro Quadratmeter. „Für diese innerstädtische Wohnlage in unmittelbarer Nachbarschaft zum Blüherpark und dem Großen Garten sind das sehr soziale Mietpreise für eine energetisch vollsanierte und moderne Wohnung“, so Herzog. Mit dem Erhalt des Ensembles zeige die WiD, wie einst anders genutzte Gebäude zu bezahlbarem Wohnraum umgebaut werden könnten.

Bunter Wohnungsmix statt Vielzahl von kleinen Wohnungen

Ursprünglich sollten die drei Gebäude für studentische Wohnungen genutzt werden. Seinerzeit ergänzte ein Funktionsflachbau in südlicher Richtung den Komplex. Dieser wurde allerdings nach der Wende abgerissen. Als Studentenwohnungen wurden die Häuser jedoch nicht genutzt. Der Bedarf an Plätzen für ältere Menschen war in den 1960er Jahren akut und deshalb startete der Standort als Feierabendheim und nicht als Studentenwohnheim für junge Leute.

„Die Etagengrundrisse haben wir auf heutige Wohnansprüche zugeschnitten“, erklärte Herzog einen Teil der Arbeiten, „die einstige lange Innengangstruktur ist kaum noch wahrnehmbar. Aus der Vielzahl von kleinen Wohnungen ist ein bunter Wohnungsmix dank pfiffiger Ideen unserer Ingenieure entstanden.“ Die Häuser haben zusätzliche Hauseingänge bekommen, mit Aufzügen erreichen die Mieter alle Etagen. „Die Haustechnik entspricht dem Standard moderner Wohnungen, wir konnten den Energiestandard des Altbaus sogar auf KfW 100 erhöhen. Das spart enorm an Heizkosten – ein sehr aktuelles Thema.“

225 Neubauwohnungen seit September 2017 fertiggestellt

Bei der Planung und Bauausführung hätten die Fachleute Wert auf seniorengerechtes Wohnen gelegt. So verbinde die WiD mit der Sanierung auch die Historie des Standortes – jetzt könnten Jung und Alt gemeinsam in die drei Häuser einziehen. Die wohl mit Abstand größte Herausforderung der vergangenen beiden Jahre seien die Rahmenbedingungen für die Baufirmen aufgrund der enormen Verknappung von Material und Personal gewesen. Am Donnerstag bedankt sich die WiD mit einem Mittagessen bei allen am Bau beteiligten Firmen.

Seit ihrer Gründung im September 2017 hat die WiD bereits an acht Standorten im Stadtgebiet 225 Neubauwohnungen fertiggestellt. Im Laufe des Jahres 2022 wird die WiD an neun weiteren Standorten insgesamt 285 Wohnungen zu bezahlbaren Mieten vermieten. „In den nächsten Jahren werden wir jährlich etwa 200 Wohnungen fertigstellen können“, kündigte Herzog an.

Jeder vierte Dresdner Haushalt hat Anspruch auf Berechtigungsschein

Zehn preisgünstige Wohnungen in der Nöthnitzer Straße 13 sind ab 1. April für neue Mieter bezugsfertig. Am Standort Bamberger Straße 29 können die ersten Mieter ab 1. Mai einziehen. Besichtigungen sind bereits möglich, so Herzog.

Für die Anmietung einer WiD-Wohnung brauchen die Interessenten lediglich einen Wohnberechtigungsschein (WBS), die Antragsunterlagen stehen auf der Internetseite der Stadt. Anträge können auch direkt beim Sozialamt an der Junghansstraße 2 gestellt werden. Statistisch gesehen hat jeder vierte Dresdner Haushalt Anspruch auf einen WBS und könnte damit eine WiD-Wohnung beziehen. Jeder Quadratmeter Wohnraum wird vom Freistaat mit Fördermitteln um 3,50 Euro in der Kaltmiete für die nächsten 15 Jahre reduziert. Die WiD-Mieten liegen damit unabhängig vom Stadtgebiet immer in ähnlicher Höhe.

Von Thomas Baumann-Hartwig