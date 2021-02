Rechtsextremismus in Dresden: Eine Folge des Wiederaufbaus?

Dresden

Bomben fallen vom Himmel. Ein Feuersturm tobt durch die Stadt. Einwohner müssen sich vor flüssigem Asphalt in Sicherheit bringen. Am 13. und 14. Februar 1945 greifen die Alliierten aus der Luft an. Rund 25 000 Menschen sterben. Das Dresdner Zentrum liegt in Schutt und Asche.

Heute erinnert in der Innenstadt fast nichts mehr an die Folgen des vom NS-Regime losgetretenen Krieges. Die Frauenkirche, ein Wahrzeichen Dresdens, ist aus den Trümmern wiederauferstanden.

Was der Wiederaufbau für die Stadtgesellschaft bedeutet, dem geht der dänische Filmemacher Hans Christian Post in seinem neuen Werk „Wohin mit der Geschichte?“ nach. Seine These: Der Wiederaufbau nach 1990 habe den Opfermythos verstärkt und damit indirekt zum Rechtsruck in Dresden beigetragen.

Dokumentation ist keine polemische Provokation

Ähnliche Diskussionen sind im Architektur-Feuilleton nicht neu, unter Experten aber sehr umstritten. Es sei nicht plausibel, eine Kausalität zwischen Rekonstruktionen und dem Erstarken rechter Akteure wie Pegida und AfD herstellen zu wollen, sagt Professor Karl-Siegbert Rehberg von der TU Dresden. Allenfalls sei beides ein Ausdruck des Zeitgeistes, so der Soziologe.

Auch Thomas Widera vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung Dresden kann keinen Zusammenhang erkennen. „Architektur besitzt nicht die Fähigkeit, Gesinnungen hervorzurufen“, sagt der Historiker. Und er geht noch einen Schritt weiter: Die These eines Rechtsruckes sei nicht schlüssig. „Dafür fehlen empirische Anhaltspunkte.“

Filmemacher Hans Christian Post. Quelle: Emilia Therese

Den Dokumentarfilm von Post deshalb als polemische Provokation abzustempeln, wird jenem aber nicht gerecht. Anstatt einfache Antworten auf die These zu liefern, setzt der Filmemacher sich mit verschiedenen Perspektiven auseinander. Er bildet gegensätzliche Meinungen ab, lässt auch Ludwig Güttler und Torsten Kulke zu Wort kommen, die den Wiederaufbau der Frauenkirche und des Neumarktes maßgeblich vorangetrieben haben.

Wiederaufbau ein Dauerthema in der DDR

Nach dem Krieg bestimmten rund 40 Jahre lang sogenannte Leitruinen das Stadtbild. Sie zeigten auf, „was in Dresden einmal gewesen ist“, sagt Rehberg. Eine ständige Sichtbarkeit des Nichtvorhandenen sozusagen. Damals kämpften Konservatoren und Denkmalschützer „Haus für Haus gegen den Abriss der Ruinen“, so der Soziologe.

Schon zu DDR-Zeiten war der Wiederaufbau also ein Dauerthema. Doch die damaligen politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse ließen diesen nur in begrenztem Maße zu. Nach der Wende eröffneten sich neue Möglichkeiten. Eine Bürgerinitiative trat im Jahr 1990 mit dem „Ruf aus Dresden“ an die Öffentlichkeit.

Zu ihr gehörte der Trompeter Ludwig Güttler. Das erklärte Ziel: die Rekonstruktion der Frauenkirche. „Ausgangspunkt war der Wunsch, an die eigene Geschichte anzuknüpfen“, betont Rehberg. Und die Wiedervereinigung habe das bestärkt.

Eine Bühne für Pegida, die international wirkt

Daran anschließend stellte sich die Frage, in welches Ensemble sich die Frauenkirche einfügen sollte: „Isoliert von irgendwelchen Häuserkombinationen oder als Raumsymbol“, sagt Rehberg. Die Debatte griffen die Gesellschaft Historischer Neumarkt und ihr Vorstand Torsten Kulke auf. Sie forcierten die Rekonstruktion von Leitbauten, die bis heute andauert.

Auf der einen Seite könnten die rekonstruierte Frauenkirche und der Neumarkt natürlich davon ablenken, was der deutsche Nationalsozialismus verursacht hat. „Auf der anderen Seite handelt es sich aber auch um ein bauliches Erbstück von etwas, das Dresden mal definiert hat“, erklärt Rehberg.

Der rekonstruierte Platz sei jedoch eine Bühne für das rechtspopulistische Pegida-Bündnis, das dadurch internationale Aufmerksamkeit erziele, so der Soziologe. „Mit Frankfurt an der Oder schafft man es nicht in die New York Times, mit Dresden sofort.“

Dresden als „Symbol für die Kontinuität des Gedenkens“

Parallel zum Wunsch nach Wiederaufbau hat sich ein Mythos um die zerstörte Stadt entwickelt, an den auch 76 Jahre nach dem Kriegsende noch immer rechte Akteure anknüpfen. Bereits Goebbels’ Propaganda-Maschinerie sprach vom „unschuldigen Dresden“ und trieb die Opferzahlen in die Höhe.

Die SED griff die Geschichte zur Zeit des Kalten Krieges auf, wetterte gegen die Alliierten und den Westen. Jahr für Jahr. Die Stadt avancierte zu einem „Symbol für die Kontinuität des Gedenkens“, erklärt Rehberg.

Eine Kontinuität des rechten Gedankenguts sieht auch Widera vom Hannah-Arendt-Institut. Er erinnert daran, dass „bereits am 13. Februar 1990 der britische Holocaustleugner David Irving in Dresden aufgetreten ist“. Nur wenige Jahre später marschierten Neonazis in der Stadt auf, welche die Luftangriffe für ihre politischen Zwecke instrumentalisierten. „Rassismus, Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit sind in der Mitte unserer Gesellschaft zu finden“, sagt der Historiker.

Naziaufmärsche führten zu zivilgesellschaftlichem Protest

Die NPD konnte sich das zunutze machen, saß bis 2014 im sächsischen Landtag. Seit 2019 ist die AfD zweitstärkste Kraft. Sie führe die Arbeit der NPD fort, so Widera. Geradezu stolz proklamiert das auch Jens Bauer, Vorsitzender der NPD Sachsen, im Film von Hans Christian Post.

Sowohl Bauer als auch der Vorsitzende der AfD Sachsen Jörg Urban fordern in der Dokumentation, sich mit der Geschichte auszusöhnen. Post suggeriert, dass der Wiederaufbau der Frauenkirche und des Neumarkts ein erster Schritt auf diesem Weg sein könnte. Gleichzeitig pointiert er die Gefahr, die diesem Wunsch innewohnt.

„Demokratie bedarf ständiger Pflege“, sagt Widera. Es reiche nicht, alle vier oder fünf Jahre zur Wahl zu gehen. „Letztendlich ist es auch immer eine Frage der Bürgergesellschaft.“ Als Reaktion auf die Naziaufmärsche formierte sich in Dresden zivilgesellschaftlicher Protest – etwa in Form der Menschenkette oder des Bündnisses „Dresden Nazifrei“. Jedes Jahr aufs Neue setzt die Stadtgesellschaft ein klares Zeichen gegen Rechts. Und an einem Ort, der symbolträchtiger nicht sein könnte.

Gemeinsam mit dem Johannstädter Kulturtreff zeigen die DNN den Film „Wohin mit der Geschichte?" am Sonntag, den 14. Februar, um 17 Uhr im Onlinestream.

Von Felix Franke