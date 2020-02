Würden Sie Neonazis blockieren, Herr Klose?

Dresden

Am Abend des 13. Februar ruft Dresden am Abend zur Menschenkette auf, am 15. Februar planen Neonazis einen Trauermarsch durch die Stadt. Joachim Klose ist Moderator der städtischen Arbeitsgruppe 13. Februar und erklärt im DNN-Interview, warum es wichtig ist, an beiden Tagen Präsenz zu zeigen. Der 13. Februar ist für Klose der Tag der Haltung, der 15. Februar der Tag des Handelns.

Was ist wichtiger: Am 13. Februar zur Menschenkette zu gehen oder am 15. Februar gegen Nazi-Trauermärsche zu protestieren?

Joachim Klose: Beides ist wichtig. Es ist wichtig, zur Menschenkette zu gehen und zu zeigen: Es entspricht unserem Gemeinsinn. Wenn am 13. Februar jemand rechtsextreme Verhaltensweisen zeigen will, dann sendet er etwas aus, das keinen Resonanzraum in der Gesellschaft findet. Eben weil es die Menschenkette gibt. Dort stehen wir vereinigt zehn Minuten Hand in Hand. Das ist der minimale Konsens, der nicht hinterfragt wird. Geben Sie einmal zehn Minuten jemandem die Hand – das macht etwas mit den Menschen. Es geht um Friedfertigkeit, Empathie, Zukunftsfreude, Offenheit.

Und der 15. Februar?

Das ist der Tag des Handelns. Am 13. Februar geht es darum, Haltung zu zeigen. Am 15. Februar müssen wir handeln. Deshalb habe ich eine Gegendemonstration angemeldet. Wenn man Provokationen erfährt und sie immer wiederkehren, dann muss man darauf reagieren. Es gibt Dinge, die böse und gefährlich sind. Da müssen wir uns in die Arena begeben. Da muss ich mich hinbegeben, dagegenhalten und sichtbar machen, dass ich das nicht wünsche.

„Wir sollten alles ausschöpfen, was der rechtliche Rahmen zulässt“

Wie weit würden Sie gehen, um Nazis zu stoppen? Würden Sie Straßen blockieren?

Ich halte Protest in Hör- und Sichtweite für legitim, bin aber gegen alles, was rechtsstaatlichen Grundsätzen widerspricht. Wer die Demonstrationsfreiheit einschränken will oder Gewalttätigkeiten toleriert, der überschreitet Grenzen. Wir sollten aber alles ausschöpfen, was der rechtliche Rahmen zulässt. Und wenn der Rahmen nicht ausreicht, dann müssen wir in die Parlamente gehen und darüber diskutieren.

13. Februar Am 13. Februar gedenken die Dresdner der Zerstörung ihrer Stadt im Zweiten Weltkrieg. Jedes Jahr instrumentalisieren aber auch Rechte den Gedenktag für sich. • Infos, Termine, Meinungen – Unser Themenspecial zum 13- Februar

Würden Sie sich auf die Straße setzen, um einen Naziaufmarsch zu verhindern?

Ich würde mich nicht kollektiv auf die Straße setzen und nicht dazu aufrufen. Einzeln würde ich es vielleicht tun. Aber ich muss dann auch die Konsequenzen meines Tuns selbst tragen. Die rote Linie ist für mich Gewalt. Ich würde niemals und nirgendwo einen Stein werfen. Das ist keine Lösung, das erzeugt Gegengewalt.

Lesen Sie auch:

Gedenken und Nazimarsch: So bereitet sich die Polizei in Dresden auf den 13. Februar vor

13. Februar: Erstmals lesen die Dresdner die Namen von Bombenopfern

Von einem, dem die Bombenangriffe auf Dresden 1945 das Leben retteten

Was halten Sie vom Bündnis Dresden nazifrei?

Ich unterstütze alle Initiativen, die gewaltfrei und auf dem Fundament des Rechtsstaats Protest üben.

War das Ausscheiden Dresdens aus dem Rennen um den Titel Kulturhauptstadt auch ein Rückschlag für die Erinnerungskultur in der Stadt?

Das glaube ich nicht. Der Prozess, der der Erinnerungskultur zugrunde liegt, die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte, ist ja nicht verloren gegangen. Wenn wir die fruchtbaren Bausteine jetzt nicht wie heiße Kartoffeln fallen lassen, dann werden sie zur Profilierung von Dresden beitragen. Erinnerungskultur ist identitätsstiftend und immer plural – verschiedenste Initiativen kümmern sich um einzelne Ausschnitte des Geschehens und gestalten so die Zukunft.

„Der 75. Jahrestag ist eine Zäsur, weil wir die Zeitzeugen verlieren“

Auf dem Heidefriedhof verlesen Dresdner zum ersten Mal die Namen von Bombenopfern. Besteht nicht die Gefahr, dass damit auch Täter gewürdigt werden?

Ich begrüße die Namenslesung. Das Leid wird mit Namen verbunden. Als Christ glaube ich, dass im Tod alle gleich sind – Opfer, Mitläufer, Täter. Ich glaube aber auch an eine Gerechtigkeit, die zum Tragen kommt. Niemand wird sich seinen Taten und seiner Verantwortung entziehen können. Deshalb bin ich kein Richter, sondern sehe unsere Aufgabe darin, der Zerstörung und dem Tod ein Gesicht zu geben – um damit auch Kraft zu schöpfen, dass das nie wieder vorkommt. Wir müssen immer sichtbar werden lassen, was passieren kann, wenn wir nichts tun. Wir sollten uns dabei vor Dämonisierungen genauso hüten wie vor Banalisierungen.

Warum ist der 75. Jahrestag der Bombardierung Dresdens etwas Besonderes?

Der 75. Jahrestag ist eine Zäsur, weil wir die Zeitzeugen verlieren. Zeitzeugen machen uns bewusst, dass sie das Geschehen existenziell betroffen hat und das es auch uns betreffen hätte können. Ohne sie fehlt das Mitleiden und geht uns die Empathie verloren. Es wird schwerer, die Ereignisse im kollektiven Gedächtnis als Desaster zu behalten. Wir wollen die Zukunft gestalten und brauchen Deutungsmuster, die Orientierung geben. Mit den Zeitzeugen stirbt nicht die Erinnerungskultur, sondern ein wichtiges Korrektiv. Wir können dann nur noch aus dem schöpfen, was in den Büchern steht.

Veranstaltungen am 13. Februar Zahlreiche Veranstaltungen widmen sich am Donnerstag dem 75. Jahrestag der Bombardierung Dresdens. Im Folgenden eine Auswahl, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 10 Uhr: Gedenken auf dem Neuen Katholischen Friedhof; Treffpunkt: Eingang Friedhofsverwaltung, Bremer Straße 20. 10 Uhr: Gedenken an die Euthanasieopfer Pirna Sonnenstein auf dem Urnenhain Tolkewitz; Treffpunkt: Haupteingang, Wehlener Straße 15. 10 Uhr: Gedenken auf dem Heidefriedhof, Verlesung der Namen der Opfer; Treffpunkt: Feierhalle Heidefriedhof, Moritzburger Landstraße 299. 10 bis 12 Uhr: Offene Kirche; Ort: Frauenkirche. 11 Uhr: Gedenken auf dem Alten Annenfriedhof; Treffpunkt: Eingang Alter Annenfriedhof, Chemnitzer Straße 32. 11 Uhr: Gedenken an deportierte, umgekommene Dresdner Jüdinnen und Juden; Treffpunkt: Sporergasse 10. 11 Uhr: Gedenken auf dem ehemaligen Äußeren Matthäusfriedhof; Treffpunkt: Bildungs- und Begegnungsstätte „Torhaus“, Außenstelle Friedrichstadt, Bremer Straße 18. 12 bis 13 Uhr: Wort & Orgelklang, Ort: Frauenkirche. 13 bis 16 Uhr: Offene Kirche, Ort: Frauenkirche. 14.30 Uhr: Gedenken in der Feierhalle des Johannisfriedhofes; Treffpunkt: Wehlener Straße 13. 15 bis 22 Uhr: Stilles Gedenken vor der Frauenkirche. 15.15 Uhr: Gedenkveranstaltung im Kulturpalast. 17 Uhr bis 17.30 Uhr: Auftaktveranstaltung zur Menschenkette mit Rede des Oberbürgermeisters, Rede des Bundespräsidenten und organisatorischen Hinweisen des Versammlungsleiters. Ort: Neumarkt, Nähe Grünes Gewandhaus. 18 Uhr: Zusammenschluss der Menschenkette. 18.15 bis 20 Uhr: Dresdner Gedenkweg – unterwegs zur Versöhnung; Auftakt: im Innenhof der Synagoge. 18.20 bis 19.20 Uhr: Wort & Orgelklang; Ort: Frauenkirche. 19 Uhr: Podiumsdiskussion „Nur ein Wimpernschlag in der Geschichte? – Der 13. Februar in Dresden“. Ort: Albertinum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Tzschirnerplatz 2. 19 Uhr: Miteinander. Nachbarn im Gespräch; Ort: Johannstadthalle, Holbeinstraße 68. 19.30 Uhr: Konzert – Johannes Brahms: „Ein deutsches Requiem“; Ort: Kulturpalast. 20.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst in der Hofkirche. 22 Uhr: Nacht der Stille „Kommt, und geht in Frieden!“; Ort: Frauenkirche.

Von Thomas Baumann-Hartwig