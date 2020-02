Dresden

Ohne Pöbeleien, sogar mit vereinzeltem Applaus ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag auf dem Neumarkt in Dresden empfangen worden. Hier warteten bereits Tausende, die sich ab 18 Uhr an der Menschenkette beteiligt haben.

Auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert nutzte den 75. Jahrestag der Bombardierung Dresdens für deutliche Worte. „Der 13. Februar fordert uns alle heraus, die wir für Menschlichkeit, Friedfertigkeit und Demokratie einstehen. Die Debatte um das Gedenken an ein so schreckliches wie widersprüchliches Ereignis darf nicht den Rändern überlassen werden, sondern muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen“, so der OB auf der Bühne des Neumarktes.

Dresdens OB Dirk Hilbert auf der Bühne am Neumarkt. Quelle: Tino Plunert

Gedenken scheitere, wenn ihm kein Nachdenken zugrunde liege und ihm kein Weiterdenken folge. „Deshalb müssen wir darüber nachdenken, in welchem historischen Zusammenhang der 13. Februar 1945 steht. Deshalb müssen wir weiterdenken, um auch unseren Kindern ein Leben im Frieden zu sichern. Diese Aufgaben nimmt uns niemand ab und wir dürfen sie auch niemals aus der Hand geben! Schlussstriche kann nur ziehen, wer verstanden hat. So weit sind wir alle nicht“, erklärte Hilbert.

Deshalb forderte der OB auch dazu auf, nicht wegzuschauen, „wenn sich heute Extremismus und Hass in unserer Gesellschaft breitmachen“. Auch nicht am 15. Februar, „wenn wieder eine Gruppe durch die Stadt ziehen will, die absolut nichts von Dresdens Geschichte und den Menschen, die hier lebten und leben, verstanden hat“, sagte Hilbert mit Blick auf einen von der NPD am Sonnabend geplanten Marsch durch die Dresdner Innenstadt. „Lassen Sie uns auch am 15. Februar, am 17. Februar und an jedem anderen Tag ein friedliches Zeichen gegen Nationalismus und Rassismus setzen!“, rief der OB den Menschen entgegen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schloss sich mit einer eher allgemein gehaltenen und nicht auf die Dresdner Befindlichkeiten gerichteten Rede an. Am 13. Februar werde der Zerstörung Dresdens und anderer Städte gedacht, gemeinsam mit den ehemaligen Kriegsgegnern, mit denen Deutschland heute eine enge Partnerschaft verbinde.

Um 18 Uhr schloss sich die Menschenkette rund um die Dresdner Innenstadt, an der sich nach Angaben der Stadt 11 000 Personen beteiligten. Die Polizei berichtete im Anschluss von einem friedlichen Verlauf.

Pünktlich um 18 Uhr schloss sich die Menschenkette, in die sich unter anderem Ministerpräsident Michael Kretschmer, dessen Lebensgefährtin Annett Hofmann, der Herzog von Kent, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dessen Ehefrau Elke Büdenbender, OB Dirk Hilbert und dessen Frau Su Yeon Hilbert sowie TU-Rektor Hans Müller-Steinhagen und seine Frau Renate Steinhagen einreihten. Quelle: Uwe Hofmann

Von DNN