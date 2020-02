Dresden

„Was ich in Dresden sah, hatte mich in einen Psychopathen verwandelt“, ließ Victor Gregg, Londoner und Weltkriegsveteran, vor fünf Jahren einen Journalisten der Süddeutschen Zeitung wissen. Er galt als der einzige britische Soldat, der die Bombardierung Dresdens in der Stadt miterlebte. Die Bilder ließen ihn zeitlebens nicht los, er hatte mitansehen müssen, „wie Frauen ihre Kinder umklammerten und vom Wind in die Luft gehoben und ins Zentrum des Brandes gesaugt wurden“.

Durch einen BBC-Auftritt 2013 wurde Gregg der britischen Öffentlichkeit schlagartig bekannt. Anlässlich des 68. Jahrestags der Bombardierung von Dresden sagte er, Premier Winston Churchill hätte dafür „an die Wand gestellt werden sollen“. Das kam bei vielen Engländern nicht gut an. Der Premierminister ist als Hitler-Bezwinger eine Art britischer Staatsheiliger.

Wie erzählen wir die Geschichte weiter?

Den Jungs der Royal Air Force warf Victor Gregg nichts vor, die hätten 55.000 Männer verloren und ihre Befehle gehabt. „ Churchill hat das im Namen des britischen Volkes angeordnet. Ich finde, dass wir für etwas Besseres stehen als für Krieg gegen Zivilisten. Wir waren doch die Guten!“

Nun jährt sich am Donnerstag der schlimmeste aller Angriffe auf Dresden zum 75. Mal. Viele unter denjenigen, die das Inferno selber erlebt haben, leben nicht mehr unter uns. Wie aber erzählen wir die Geschichte weiter? Welchen Stellenwert hat der 13. Februar künftig im kollektiven Gedächtnis der Stadt? Antworten diesbezüglich will das neue Dresdner Heft geben, das sich mit der Bombardierung auseinandersetzt und explizit auf „Traditionen und Perspektiven der Dresdner Erinnerungskultur“ eingeht.

Themen sind u. a. „Musik im Gedenken an die Zerstörung“, die noch immer mitnichten von allen akzeptierten Ergebnisse der Historikerkommission zu den Luftangriffen oder die Aktivitäten der AG 13. Februar. Auch ein Blick über den Dresdner Elbkessel hinaus wird geworfen und vermittelt, wie in Hamburg der Bombenopfer der „Operation Gomorrha“ von 1943 gedacht wird. Ein anderer Aufsatz informiert darüber, wie es um die Blockade Leningrads im sowjetischen und postsowjetischen Gedächtnis bestellt ist.

Dresdner Heft 141: „13. Februar 1945 – Traditionen und Perspektiven Dresdner Erinnerungskultur“

