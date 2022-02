Dresden/Radebeul

Vor einem Jahr huschte der Schnee die Stadt unter seine Hülle. Dieser Februar dagegen zeigt sich fast schon vorfrühlingshaft mild. Das Wetter dürfte dafür sorgen, dass zum zentralen Dresdner Gedenktag, dem 13. Februar, trotz Pandemie wieder mehr Laufpublikum unterwegs ist. Diesem Publikum wiederum bietet #WOD Weltoffenes Dresden, ein offener Zusammenschluss von Kulturinstitutionen, wie schon im Vorjahr auf Banner gezogene Kunst im öffentlichen Stadtraum, also Denkanregungen zum Gedenktag. 19 Kulturinstitutionen bespielen dabei neun Plätze in Dresden (Postplatz, Prager Straße, Alt- und Neumarkt, Schloßstraße, Theaterplatz, Theaterkahn, Jorge-Gomondai-Platz und Schlesischer Platz am Bahnhof Neustadt), dazu kommt die Installation „all blood is red“ der Künstlergruppe Tiger from Heaven an den Landesbühnen Radebeul. Zu sehen ist alles bis zum 20. Februar.

Grund für die Aktion „Welt – Offen – (Ge)Denken“ ist die Erinnerung an den Jahrestag der Zerstörung Dresdens. Er war in Nachwendezeiten politisch von rechts gekapert worden. Das lag an der starken Betonung der Opferrolle Dresdens. Etwa zwei Jahrzehnte lang versuchten rechtsextreme Gruppen immer wieder, den Tag für ihre Ziele zu instrumentalisieren. 2010 wurde dann eine Menschenkette initiiert, um die Innenstadt symbolisch vor den Nazis zu schützen. Auch in diesem Jahr wird es eine geben.

„Wir wollen dieses Gedenken nicht hergeben, es nicht rechtsradikalen oder rechtspopulistischen Gruppen überlassen“

Das Anliegen von #WOD Weltoffenes Dresden geht in eine ähnliche Richtung wie die Menschenkette. „Wir wollen dieses Gedenken nicht hergeben, es nicht rechtsradikalen oder rechtspopulistischen Gruppen überlassen“, sagte Christiane Mennicke-Schwarz, Direktorin des Kunsthauses Dresden. Die gezeigten Arbeiten würden unterschiedliche Zugänge zum Thema Gedenken legen und „beim Thema Frieden vor der eigenen Haustür abholen“. Maßgeblich gefördert wird alles durch die Stadt sowie das Goethe-Institut.

Und so sind an zentralen, wenn auch in diesen Zeiten nicht ganz so belebten Orten in der Stadt in den kommenden Tagen emotionale und intellektuelle Begegnungen vorprogrammiert. Viele der im Bauzaun-Dreieck aufgestellten Banner arbeiten mit Zitaten, die durchaus wirken. „In der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz“ heißt es beispielsweise am Gomondai-Platz, wo TanzNetz und Klubnetz Dresden sozusagen ein Gemeinschaftswerk präsentieren. Oder auch am Theaterplatz, wo die Semperoper und auch das Theater Junge Generation Textschnipsel aus jüngeren Inszenierungen verwenden. Dazu gesellt sich zweimal Bildende Kunst: Johan Schäfer macht aus einem Victory-Zeichen ein Herz, Alex Lebus lässt seine Arbeit „Vervolken“ vor dem Hintergrund eines Bundesadlers wirken.

Am Neumarkt wird es doppelt interessant. Theresa Rothe bietet mit „ a big jumble“ den bunten Hingucker schlechthin, Irène Melix verarbeitet mit Blick auf Gedenken und Erinnerung einen Begriff aus der Baubranche: Tiefenenttrümmerung. Dagegen fallen die benachbarten Zeilen aus „Freude schöner Götterfunken“ doch etwas ab. Stark kommen dafür die Aussagen der jüdischen Dichterin Mascha Kaléko vorm Bahnhof Neustadt zur Geltung.

Krieg und Frieden setzt wiederum die italienische Gruppe Colletivo FX mit Simone Ferrarini auf dem Postplatz am Schauspielhaus in Szene. Flucht und ihre Folgen sind am Altmarkt erfahrbar, wo Rana Haddad und Pascal Hachem mit „History is what we make of it“ über den anhaltenden Drang der Geschichte klagen, sich zu wiederholen.

Was schließlich eine gute Überleitung zum Ende dieses Textes ist. Schließlich stehen diese Banner ganz klar dafür, sich mit Geschichte zu beschäftigen, damit sie sich eben nicht wiederholt, zumindest nicht in ihren schlimmsten Auswüchsen. Auseinandersetzungen, Debatten, auch Streit um das Gezeigte sind jedoch ausdrücklich gewünscht.

