Dresden

Die Initiative Weltoffenes Dresden (WOD) hat am Mittwoch ihre Plakataktion anlässlich des 13. Februars gestartet. Mit großformatigen Bildmotiven im öffentlichen Raum will der kulturinstitutionelle Zusammenschluss die Zerstörung großer Teile der Innenstadt während des zweiten Weltkriegs künstlerisch thematisieren. So sollen etwa eigens dafür entworfene Werke, Fotografien oder einfach nur Zitate zum Innehalten und Nachdenken anregen, die an verschiedenen Orten in der Stadt sowie in Radebeul bis zum 20. Februar zu sehen sind.

WOD ist freilich nicht die einzige Gruppe, die im Rahmen des historischen Datums Pläne hat: Wie in der Vergangenheit auch finden zahlreiche offizielle Gedenkveranstaltungen statt, an denen sich Dresdner beteiligen können. Die DNN stellen die Wichtigsten vor.

Erinnern auf Dresdner Friedhöfen

Der Verein Denk Mal Fort organisiert auf dem Heidefriedhof (10 bis 10.45 Uhr), dem Äußeren Matthäusfriedhof (12 bis 12.45 Uhr), dem Alten Annenfriedhof (13.30 bis 14.15 Uhr) und dem Johannisfriedhof (15 bis 15.45 Uhr) Gedenkveranstaltungen. Vor Ort soll es jeweils ein kurzes Programm mit Musik und Redebeiträgen geben, anschließend die Möglichkeit, weiße Rosen niederzulegen oder Grablichter aufzustellen. Mit dabei sind Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) und Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU). Interessierte können die jeweiligen Stationen besuchen, müssen aber selbst anreisen.

Stilles Gedenken vor der Frauenkirche

Die Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche Dresden lädt von 16 bis 22 Uhr zum stillen Gedenken und Erinnern vor das geschichtsträchtige Gebäude ein. Gegen eine Spende können Menschen eine Kerze erwerben, die ein Symbol der „Mahnung gegen jeden Missbrauch des Gedenktages“ ist. Ein Höhepunkt dürfte die Installation „10 000 Kerzen für Dresden“ sein, die aus unzähligen Lichtern eine fast 20 Meter große Kerze auf dem Neumarkt bilden soll. An dem „sichtbaren Zeichen der Toleranz“ könne sich jeder beteiligen.

Auftakt zur Menschenkette

In der Kreuzkirche Dresden startet um 17 Uhr unter dem Motto „Erinnern für eine Zukunft des friedlichen Miteinanders in Vielfalt“ der Auftakt zur Menschenkette, bei dem Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ein Grußwort sprechen wird. Jeder kann der Veranstaltung beiwohnen, allerdings sind die Platzkapazitäten pandemiebedingt begrenzt.

Mahngang Täterspuren an sechs historischen Orten

Anders als im vergangenen Jahr findet der mittlerweile 12. Mahngang Täterspuren wieder als Aufzug statt. Die Organisatoren wollen sich der Definition von Geschlechterrollen im Nationalsozialismus widmen, besuchen sechs Orte in der Stadt, die „exemplarisch für die Geschlechterpolitik“ der Nazis stehen.

Um 13 Uhr startet die Demonstration auf dem Platz vor der Hochschule für Bildende Künste am Standort Pfotenhauer Straße. Anschließend zieht der Zug zum Sportplatz Hindenburgufer, Trinitatisfriedhof sowie an die Gerokstraße, Marschnerstraße und Mathildenstraße. Wer sich beteiligen möchte, solle sich an die Hygiene-Regeln halten, heißt es seitens der Veranstalter.

Das Highlight: die Menschenkette

Anders als 2021 können Dresdner dieses Jahr wieder vor Ort ein starkes Zeichen des Miteinanders und gegen Hass und Hetze setzen. Die Menschenkette findet statt – wenn auch etwas anders als gewohnt. Rund 3000 Interessierte können sich einreihen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Menschenkette erstreckt sich über 4,5 Kilometer vom Altmarkt über den Kulturpalast bis zum Neumarkt. Beteiligte fassen sich nicht an den Händen an, sondern nutzen stattdessen gelbe Sportbänder. Zudem bitten die Organisatoren darum, auf die Maskenpflicht zu achten und rechtzeitig in die Innenstadt zu kommen.

Oberbürgermeister Hilbert erklärte im Vorfeld: „Die Rückkehr der Menschenkette nach dem pandemiebedingten Ausfall im vergangenen Jahr ist ein wichtiges Symbol und ein untrennbares Band der Erinnerung, des Zusammenhalts und der aktiven Mitgestaltung“.

„From Above“ – Überlebende berichten über ihre Erlebnisse

In einer Vitrine auf der Gewandhausstraße ​sind ab Sonnabend Fotos mit Überlebenden der Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg zu sehen. Der New Yorker Fotografen Paule Saviano, hat für seine Schau „From Above“ seit 2008 entsprechende Porträts gefertigt. Sie entstanden unter anderem in Dresden, Coventry, Tokio, Wielun, Rotterdam, Hiroshima und Nagasaki. Die Fotos und Geschichten über die Menschen sowie die Städte wechseln am 26. Februar., 12. und 26. März sowie am 9. und 23. April. Organisiert wird die Ausstellung vom Kunsthaus Raskolnikow und dem Forum Zeitgenössische Fotografie Dresden.

Neonazi-Aufmarsch und Gegenprotest

Erneut wollen Neonazis in der Stadt aufmarschieren, ihre Gegner derartiges wahrscheinlich verhindern. War es 2021 pandemiebedingt verhältnismäßig ruhig geblieben, könnte es dieses Jahr wieder zu Sitzblockaden und anderen Störversuchen kommen. In den sozialen Netzwerken kursieren bereits Aufrufe verschiedener Gruppen, sich an dem Protest gegen die Neonazis zu beteiligen. Bei der Versammlungsbehörde ist eine Vielzahl an Kundgebungsanmeldungen eingegangen – etwa von der Grünen Jugend, die sich am Obelisken in Altnickern positionieren will oder den „Omas gegen Rechts“, die an der Kreuzkirche Ecke Kreuzstraße stehen wollen.

Die Polizei hält sich bislang bedeckt, spricht lediglich davon, einen Einsatz vorzubereiten: Dafür waren sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch Hubschrauber über der Innenstadt gekreist, um sich ein aktuelles Bild von den städtischen Straßen- und Baustellenverhältnissen zu verschaffen. Sollte es zu Rangeleien zwischen beiden Lagern kommen, müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen.

Von Felix Franke