Dresden

Der Gedenkobelisk für die Opfer der Luftangriffe auf Dresden in Altnickern hat eine Informationstafel bekommen. Sie soll das Denkmal in die historischen Zusammenhänge einordnen. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) weihte die Informations-Stele gemeinsam mit Mitgliedern der Arbeitsgruppe 13. Februar ein.

„Über viele Jahre hinweg wurde über einen adäquaten Umgang mit dem Denkmal in Nickern nachgedacht und über verschiedene Formen der Kontextualisierung und deren Vermittlung im öffentlichen Raum diskutiert. Der Gedenkobelisk ist nur aus seiner Entstehungszeit zu verstehen und wird durch die Informations-Stele in einen historischen Zusammenhang gestellt. Damit wird das Bestreben, Regionalgeschichte und Erinnerungskultur an konkreten Orten sichtbar zu machen und zu vermitteln, fortgesetzt“, so Klepsch.

„Anglo-amerikanischer Bombenterror“

Ursprünglich wurde das Denkmal 1920 zur Erinnerung an die 18 Gefallenen aus Nickern im Ersten Weltkrieg aufgestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg versah man den Obelisken in Gedenken an die Opfer der Luftangriffe auf Dresden mit einer der damaligen Geschichtspolitik entsprechenden Inschrift. Bis heute ist dort vom „anglo-amerikanischem Bombenterror“ die Rede. Eine Formulierung, die rechtsextremen Ideologien in die Karten spielt und den Ort regelmäßig zur Pilgerstätte für Neonazis werden ließ.

Lesen Sie auch Das steckt hinter der schwierigen Debatte um den Obelisken in Nickern

2016 versuchte eine Initiative der Grünen das zu ändern. Daraufhin beschloss der Stadtrat vergangenes Jahr, dass das Areal so zu gestalten sei, dass sowohl die Erinnerung an die Toten der Weltkriege als auch die kritische Auseinandersetzung mit den Ursachen für Krieg und Vernichtung ermöglicht werde. So entstand die Idee einer Infotafel.

13. Februar Am 13. Februar gedenken die Dresdner der Zerstörung ihrer Stadt im Zweiten Weltkrieg. Jedes Jahr instrumentalisieren aber auch Rechte den Gedenktag für sich. Infos, Termine, Meinungen – Unser Themenspecial zum 13. Februar

„Die Kontextualisierung des Obelisken in Altnickern ist nach jahrelangem Zögern ein erster Schritt hin zu einer zeitgemäßen Gedenkkultur und kann ein Impuls für reflektiertes Gedenken in Dresden sein“, sagt die Prohliser Stadtbezirksbeirätin Julia Günther (Grüne). Für die Zukunft des Denkmals zeigt sie sich jedoch nur vorsichtig optimistisch: „Ob die Infotafel einen Schutz vor Vereinnahmung des Gedenkortes durch Rechtsextreme bieten oder gar als stadtweites Modellprojekt fungieren kann, muss die Zeit zeigen. Es bleibt unser aller Aufgabe, rechten Umtrieben stets entschlossen entgegen zu treten“.

Von bw