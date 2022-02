Dresden

Was für eine Herausforderung: Zum zweiten Mal muss Dresden den 13. Februar unter Corona-Bedingungen begehen. Das Geschehen ist dynamisch, eine Verordnung jagt die nächste. Anfang Januar war eine Menschenkette noch undenkbar, jetzt lässt die neue Notfall-Verordnung des Freistaats Kundgebungen unter freiem Himmel ohne Beschränkung der Teilnehmerzahl zu. Deshalb soll es nicht eine Menschenkette geben, sondern gleich zwei. Das ist am 13. Februar geplant.

2021 gab es nur eine virtuelle Menschenkette. Und jetzt?

Im vergangenen Jahr wurden Fotos an Wände von Dresdner Gebäuden projiziert, dieses Jahr können nach den aktuellen Regeln Menschen wieder Gesicht in der Innenstadt zeigen – in einem kleineren Rahmen als in den Jahren vor der Pandemie allerdings. Jeweils 1000 Menschen auf dem Altmarkt und dem Neumarkt sollen sich nach den Vorstellungen der Arbeitsgruppe 13. Februar zu Menschenketten zusammenschließen, steht in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Es sind aber auch mehr Teilnehmer möglich. „Die Rückkehr der Menschenkette nach dem pandemiebedingten Ausfall im vergangenen Jahr ist ein wichtiges Symbol und ein untrennbares Band der Erinnerung, des Zusammenhalts und der aktiven Mitgestaltung“, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).

Wie soll der Infektionsschutz gewahrt bleiben?

Die Menschen fassen sich nicht an den Händen, sondern nutzen gelbe Sportbänder, wie Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) erklärte. Teilnehmer an der Menschenkette sollen außerdem Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Verwaltung prüft, die Wilsdruffer Straße zu sperren, damit sich die beiden Menschenketten verbinden können.

Wer meldet die Menschenketten an?

Die Technische Universität Dresden hat die Menschenkette zum 13. Februar seit 2010 angemeldet und wird in diesem Jahr Anmelder für die Menschenkette auf dem Altmarkt sein, wie Rektorin Ursula M. Staudinger erklärte. Die Stiftung Frauenkirche meldet die Menschenkette auf dem Neumarkt an.

Gibt es eine Veranstaltung auf dem Heidefriedhof?

Jein. Nach dem Eklat 2020, als Personen aus dem linksextremen Spektrum eine Namenslesung von Bombenopfern störten, wird es keine Gedenkveranstaltung geben. Der Heidefriedhof ist aber Station einer Rundfahrt zu Friedhöfen und Gräberstätten, die der Verein Denk Mal Fort veranstaltet.

Gibt es ein Gedenken auf einem Friedhof?

Auf dem Nordfriedhof ist eine Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung geplant. Daran wird auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) teilnehmen. Stilles Gedenken ist auf den meisten der 33 Friedhöfe möglich, auf denen Tote des 13. Februar 1945 bestattet wurden.

Welche Akteure beteiligen sich am Programm?

Sehr viele, darunter die Initiative Weltoffenes Dresden, das Bündnis „Dresden Nazifrei“, viele Dresdner Kirchgemeinden, die Konrad-Adenauer-Stiftung oder die Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen, um nur einige zu nennen.

Wie geht es mit der AG 13. Februar weiter?

Vergangenes Jahr ist der Moderator Joachim Klose von seinem Amt zurückgetreten. Das Gremium soll laut Justus Ulbricht, der derzeit für die AG 13. Februar spricht, zu einem Beirat Erinnerungskultur entwickelt werden, der nicht nur die Zerstörung Dresdens im Fokus hat, sondern auch andere wichtige Daten in der Stadtgeschichte.

Wird es Kundgebungen des rechtsextremen Spektrums geben?

Personen aus rechtsextremen Kreisen haben Demonstrationen und Aufzüge angemeldet. Das wird nicht unwidersprochen bleiben, kündigte André Lang von „Herz statt Hetze“ an. „Rechte werden keine Bühne erhalten.“

Aus dem Programm zum 13. Februar Dienstag, 8. Februar, 9-14 Uhr: „Das friedliche Klassenzimmer“ - Schülergipfel des Stadtschülerrates Dresden; Veranstalter: Konrad-Adenauer-Stiftung; Ort: Dreikönigskirche; weitere Informationen unter: www.kas.de -> das friedliche Klassenzimmer 9.-22. Februar, „WELT – OFFEN – (GE)DENKEN # WOD“, Plakataktion und Events im öffentlichen Stadtraum in Dresden und Radebeul; Veranstalter: #WOD – Initiative Weltoffenes Dresden; weitere Informationen unter: www.weltoffenesdresden.com Sonnabend, 12. Februar, 17 Uhr: Gedenkkonzert zum 13. Februar 1945; Veranstalter: Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Johannes-Kreuz-Lukas Dresden, Ort: Kreuzkirche; weitere Informationen unter: www.kreuzkirche-dresden.de 12. Februar, 20 Uhr: Gedenkkonzert an die Zerstörung Dresdens; Veranstalter: Stiftung Frauenkirche Dresden; Ort: Hauptraum der Frauenkirche; weitere Informationen unter: www.frauenkirche-dresden.de Sonntag, 13. Februar, 10.30-11.00 Uhr:Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung; Ort: Nordfriedhof Dresden, Kannenhenkelweg 1; Veranstalter: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. – Stadtverband Dresden; weitere Informationen unter: www.volksbund.de -> Dresden 13. Februar, 10-16 Uhr: Rundfahrt zu Friedhöfen und Gräberstätten; Veranstalter: Denk Mal Fort! e.V. – Die Erinnerungswerkstatt Dresden; Für die Teilnahme an der Rundfahrt ist eine Anmeldung erforderlich. E-Mail: garnisonfriedhof.dresden@googlemail.com; www.denkmalfort.de 13. Februar, 11 Uhr: Kleines Gedächtnis in Gedenken an die Gruppe der seligen Märtyrer vom Münchner Platz, der Schwarzen Legion und weiterer Opfer des Zweiten Weltkriegs; Ort: Neuer Katholischer Friedhof, Bremer Straße 20; Veranstalter: Konrad-Adenauer-Stiftung 13. Februar, 11 Uhr: Sinfoniekonzert – Dresdner Gedenktag; Veranstalter: Dresdner Philharmonie; Ort: Kulturpalast; weitere Informationen unter: www.dresdnerphilharmonie.de 13. Februar, 13 Uhr: Mahngang Täter*innenspuren 2022; der 12. Mahngang setzt sich mit dem Thema „Rollenbilder im Nationalsozialismus“ auseinander; weitere Informationen unter: dresden-nazifrei.com 13. Februar, 14 – 22 Uhr: „Stilles Gedenken vor der Frauenkirche Dresden – wahrhaftig erinnern – versöhnt leben“; Veranstalter: Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche Dresden; Ort: Neumarkt; weitere Informationen unter: www.frauenkirche-dresden.de 13. Februar, 17-17.30 Uhr: Erinnern für eine Zukunft des friedlichen Miteinanders in Vielfalt, Auftakt zur Menschenkette anlässlich des 77. Jahrestags der Zerstörung Dresdens; Veranstalter: Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Johannes-Kreuz-Lukas Dresden, die AG 13. Februar in Kooperation mit der Landeshauptstadt Dresden; Treffpunkt: Kreuzkirche; weitere Informationen unter: www.13februar.dresden.de 13. Februar, 18 Uhr: Menschenkette(n) Altmarkt/Kreuzkirche/Neumarkt; weitere Informationen unter: www.13februar.dresden.de 13. Februar, 18.30-20 Uhr: Dresdner Gedenkweg; Stationen: Synagoge – „Großer Trauernder Mann“ am Georg-Treu-Platz – Trümmerstück der Frauenkirche an der Nordseite der Frauenkirche – Kathedrale am Schlossplatz – Baustelle der Gedenkstätte „Sophienkirche – Busmannkapelle“ – Gedenkort Altmarkt-Südseite – „Steine des Anstoßes“ Südseite der Kreuzkirche.; Veranstalter: Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche Dresden; weitere Informationen unter: www.frauenkirche-dresden.de Donnerstag, 28. April, 12-14 Uhr: Namenlesung; Veranstalter: Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Dresden; Ort: Gedenktafel an der Kreuzkirche, Altmarkt; weitere Informationen unter: www.cj-dresden.de -> Namenlesung 2022

Von Thomas Baumann-Hartwig