Der Verein Denk Mal Fort, der seit 2016 das Gedenken an die Bombenangriffe auf dem Heidefriedhof gestaltet, will sein Engagement überdenken. Wenn die Stadt nicht für die Sicherheit der Veranstaltung sorgen könne, werde man sich zurückziehen, kündigte Vereinsvorsitzender Holger Hase an.