13. Februar in Dresden: Die wichtigsten Fragen zum Gedenktag

Gedenken an den 13. Februar 1945 unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie – wie soll das funktionieren? „Wir gehen nicht mit großen Aufrufen zu Menschenansammlungen an die Öffentlichkeit“, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Donnerstag. Auch wenn die Corona-Schutz-Verordnung des Freistaats Sachsen Kundgebungen mit bis zu 1000 Teilnehmern zulässt. Die wichtigsten Fragen zum Gedenktag.

Werden Rechtsextreme den 13. Februar missbrauchen?

Das befürchten viele Vertreter der Zivilgesellschaft. Während die demokratischen Kräfte der Stadt wegen der Pandemie Menschenaufläufe vermeiden, könnten Bilder von rechtsextremen Aufmärschen die Wahrnehmung bestimmen. „Ich warne davor, den 13. Februar für die eigene Ideologie zu missbrauchen. Wir sind eine wehrhafte Demokratie und werden auf solche Aktivitäten reagieren“, kündigte Hilbert an.

Was wird mit der Menschenkette?

Die Menschenkette als starkes Symbol der Dresdner Zivilgesellschaft wurde von der Arbeitsgruppe 13. Februar bereits Anfang Januar abgesagt. Gesicht zeigen können die Dresdner trotzdem: Indem sie ein Foto von sich auf www.dresden.de/menschenkette hochladen. Die Fotos werden an fünf markante Gebäude der Stadt projiziert: das Rathaus, die Kreuzkirche, die Frauenkirche, die Synagoge und das Schauspielhaus.

„Die Dresdner können Gesicht zeigen an den großen Gebäuden der Stadt, auch wenn sie nicht Hand in Hand beieinander stehen können“, so Joachim Klose, Moderator der Arbeitsgruppe 13. Februar.

Gibt es eine Veranstaltung auf dem Altmarkt?

Eine kleine Versammlung wird am Abend auf dem Altmarkt mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), dem Oberbürgermeister und Ursula M. Staudinger, Rektorin der Technischen Universität, stattfinden. Sie werden weiße Rosen am Denkmal niederlegen, danach sind vor der Kreuzkirche kurze Redebeiträge geplant, die im Dresden Fernsehen übertragen werden.

Was geschieht auf den Friedhöfen?

Die Friedhöfe in der Stadt sind für ein individuelles Gedenken geöffnet. Auf dem Nordfriedhof ist für 10.30 Uhr eine Gedenkveranstaltung geplant. Auf dem Heidefriedhof ist das Kunstprojekt „Rolling Angels“ von 10 bis 13 Uhr unterwegs. Der Verein Denk Mal Fort bietet eine Rundfahrt zu verschiedenen Friedhöfen und Grabanlagen an.

Was findet an und in der Frauenkirche statt?

Die Frauenkirche bietet auf ihrer Internetpräsenz ein digitales Friedensgebet an, erklärte Maria Noth, Geschäftsführerin der Stiftung Frauenkirche. Für 12 Uhr ist eine Mittagsandacht unter strengen Hygieneauflagen vorgesehen, von 13 bis 15 Uhr ist die Kirche für ein stilles Gedenken geöffnet. 18 Uhr und 21.45 Uhr läuten die Kirchenglocken. Von 15 bis 23 Uhr können Dresdner vor der Frauenkirche eine Kerze auf Kerzenbänken abstellen.

Wird es ein Gedenkkonzert der Philharmonie geben?

Die Dresdner Philharmonie hält an der Tradition der Gedenkkonzerte fest – auf der großen Bühne, mit großem Abstand und in kleinerer Besetzung, wie Intendantin Frauke Roth erklärte. Das Konzert wird im Sachsen Fernsehen ab 18.30 Uhr übertragen und später im Radio ausgestrahlt.

Wie beteiligt sich die Kultur am Gedenken?

Die Dresdner Kulturinstitutionen, verbunden in der Initiative „#WOD – Weltoffenes Dresden“, laden mit verschiedenen Aktionen im öffentlichen Raum zur gesellschaftlichen und künstlerischen Auseinandersetzung mit den traumatischen Ereignissen vom 13. Februar 1945 ein. So gibt es an zwölf öffentlichen Plätzen eine gemeinsame Plakatkunst-Aktion zum Thema „Erinnern und Gedenken“ mit regionalen und internationalen Künstlern.

Wo gibt es weitere Informationen?

In aller Ausführlichkeit im Internet unter: https://13februar.dresden.de/

