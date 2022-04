Der Klub ist eisern, auch wenn es nicht um Fußball geht. Klar in seiner Haltung und seinen Vorstellungen. Das Band zwischen dem Verein und seinen Fans ist ebenfalls eisern. Auch die Köpenicker können und wollen sich den marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten der Branche nicht entziehen.

Aber sie tun selbst dies nicht, ohne ihre eigene Note mit einfließen zu lassen. Als sich ihr Unterschiedsspieler Max Kruse im Winter in deutlich höher dotierte Gefilde zum VfL Wolfsburg verabschiedete, erklang aus Berlin neben einem aufrichtigen „Mach et jut“ auch noch ein ernst gemeintes „Det musst er machen“ hinterher.

Aus Bordmitteln konnte die Lücke geschlossen werden, mit Sven Michel aus Paderborn wurde der Kader offensiv ergänzt. Die Abgänge von Lenz, Andrich oder Friedrich schienen schon vorher tiefe Löcher in den Kader gerissen zu haben. Die Argumentationskette für ein Jahr puren Überlebenskampfes schien gelegt. Und was passierte? Union spielt derzeit die beste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Trotz der Abgänge, trotz der Europapokalteilnahme.

Wegen der klaren eisernen Linie, die sie seit dem Jahr des Aufstieges verfolgen – wirtschaftlich und taktisch. Sie liefern Anschauungsunterricht für manchen strauchelnden Großklub. Mit besten Grüßen ins Berliner Westend. Organisches Wachstum auf allen Ebenen.

Nun steht Union in dieser Woche zum zweiten Mal im Halbfinale des DFB-Pokals. Bei RB Leipzig sind die „Eisernen“ am Mittwoch Außenseiter. Und Außenseiter sind sie am liebsten.

Jede Woche wechseln sich an dieser Stelle Bestsellerautor Ronald Reng, die deutsche Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult, Sky-Kommentator Wolff Fuss und Jochen Breyer, Moderator des ZDF-„Sportstudios“, mit Meinungsbeiträgen ab. Sie sind alle Kolum­nisten des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Von Wolff-Christoph Fuss/RND