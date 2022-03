Weltmeister Matthias Ginter: „Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht“

Frankfurt

Matthias Ginter, haben Sie die Lederhosen schon anprobiert?

(lacht): Nein, und ich weiß ehrlicherweise auch nicht, woher die Gerüchte kommen, dass ein Wechsel zu Bayern München bereits feststeht. Ich habe noch keine Entscheidung über meine Zukunft gefällt. Und das wird wohl auch noch ein paar Wochen dauern.

Können Sie denn versichern, dass wir Sie zukünftig weiter in der Bundesliga sehen werden?

Auch da muss ich Sie enttäuschen – ob In- oder Ausland, ist im Moment ebenfalls offen. Es gibt verschiedene Optionen und ich bin selbst gespannt, welche es am Ende wird.

„Diesen Trubel kannte ich so noch nicht“

Sie haben auch Bundestrainer Hansi Flick in ihre Überlegungen eingeweiht. Glauben Sie, dass sich ihre Situation in der Nationalmannschaft durch einen Vereinswechsel verbessern wird?

Ich habe bereits die Erfahrung gemacht, dass ein Bundestrainer eher die persönliche Leistung eines Spielers beurteilt als die des Klubs. Ich bin schon als 15. der Tabelle mit dem SC Freiburg für die Nationalmannschaft nominiert worden, als Zweiter mit Borussia Dortmund aber nicht. Unabhängig von einem möglichen Vereinswechsel ist mir die Meinung von Hansi Flick grundsätzlich wichtig.

Die Saison mit Gladbach verläuft sehr enttäuschend. Wie konnte es dazu kommen?

Es gab zuletzt viel Unruhe rund um den Klub – leider auch um meine Person. Diesen Trubel kannte ich so noch nicht. Diese vielen Baustellen auch abseits des Sportlichen haben sicher nicht dazu beigetragen, dass es auf dem Platz besser lief.

Sind Sie enttäuscht, dass es nach fünf Jahren zu einem unschönen Ende im Sommer kommt?

Ich hatte in Gladbach wirklich eine überragende Zeit. Ich persönlich und wir als Mannschaft haben uns super weiterentwickelt. Natürlich hätte ich mir ein anderes Ende gewünscht.

Ginter über Gladbach-Aus: „Es gehört auch zum Fußball, dass sich die Wege mal trennen“

Das klingt verbittert…

Verbittert ist der falsche Ausdruck. Ich bin dankbar für die schöne Zeit. Es hat wirklich lange alles gepasst. Wir hatten eine tolle Mannschaft, einen super Trainer, überragende Fans, ein klasse Umfeld. Das habe ich immer betont und konnte mir deshalb durchaus vorstellen, in Gladbach zu bleiben. Leider ist es seit Sommer vergangenen Jahres anders gekommen. Aber es gehört auch zum Fußball, dass sich die Wege mal trennen.

Erstes Treffen „nur der Anfang": Wie der DFB die Nationalspieler über Katar aufklären will

Machen Sie sich selbst Vorwürfe?

Ich habe mir diese Frage natürlich auch gestellt und bin ein selbstkritischer Typ. Aber ganz ehrlich: ich wüsste auch in der Nachbetrachtung nicht, was ich anders hätte machen können. Natürlich macht jeder Fehler, auch ich.

Auch mit Sportdirektor Max Eberl hatten Sie lange Zeit ein gutes Verhältnis, dann gab es Unstimmigkeiten. Hatten Sie nach seinem Rücktritt noch mal Kontakt und würden Sie sich mit ihm zum Essen treffen?

Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Er hat schon in Freiburg um mich gekämpft, mich dann vom BVB geholt. Es war sensationell, was er die ersten Jahre für mich, für uns getan hat, er hat sich immer vor die Mannschaft gestellt. Ich hoffe, dass er sich gut erholt und dass er – wann und wo auch immer – zurückkommt.

Ginter: „Der schreckliche Krieg in der Ukraine beschäftigt mich sehr“

Zurück zum DFB. Sie haben die ersten Spiele unter Flick wegen Corona verpasst, ihren Stammplatz verloren. Ist es für Sie nun so eine Art Neustart?

Soweit würde ich nicht gehen, aber ich habe mich natürlich sehr geärgert, dass ich gerade am Anfang nicht dabei sein konnte. Zuletzt habe ich wieder meine Einsätze gehabt. Aber mir ist auch klar, dass wir nicht mehr mit drei, sondern mit zwei Innenverteidigern spielen und dadurch ein Platz wegfällt.

Sie sind extrem sozial engagiert, haben eine eigene Stiftung gegründet, zuletzt viel für die Kriegsopfer in der Ukraine gemacht – wie sehr beschäftigt Sie das?

Die Arbeit für die Stiftung nimmt viel Zeit in Anspruch, aber sie ist jede Minute wert. Ich habe mich schon in Freiburg stark sozial engagiert, weil ich der Meinung bin, dass wir in Deutschland – und als Fußballer noch mal ganz besonders – sehr privilegiert leben dürfen und deshalb helfen sollten, wo es geht. Wenn man beispielsweise mal eine Kinderkrebsstation besucht hat, merkt man schnell, mit was für Nichtigkeiten man sich sonst so im Alltag beschäftigt. Auch der schreckliche Krieg in der Ukraine beschäftigt mich sehr und ich versuche, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu helfen. Das soziale Engagement ist mir wahnsinnig wichtig und ich habe das Gefühl, dass es in der Nationalmannschaft vielen genauso geht – auch wenn das nicht immer jeder mitbekommt.