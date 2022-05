Was das Champions-League-Trauma für Guardiolas Zukunft bedeutet

Sie wollte nicht über die Magie von Real Madrid sprechen, über die unwiderstehliche Gabe des Vereins, immer wieder von den Toten aufzuerstehen, am liebsten im heimischen Bernabéu. Sie wollte sich auch nicht über Schiedsrichter Daniele Orsato beklagen oder über fehlendes Glück. Stattdessen diagnostizierte Rachel Herdson, Fan von Manchester City, im Fußball-Podcast der BBC, dass ihr Klub selbst Schuld sei am dramatischen Halbfinal-Aus in der Champions League.

„Oh, auf jeden Fall“, sagte sie: „Uns hat die Präzision im Abschluss gefehlt – wieder einmal. Und wir haben bei den Gegentoren schlecht verteidigt.“ Es ist naheliegend, die Comeback-Qualitäten von Real Madrid als Grund dafür anzuführen, dass die Spanier im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool stehen – nicht Manchester City. Und das, obwohl die Engländer das Hinspiel 4:3 gewonnen und im Rückspiel bis zur 90. Minute 1:0 geführt hatten. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass Manchester City den Endspiel-Einzug spektakulär verschenkt hat, weil die Mannschaft über beide Partien zu viele Chancen ausließ, zu einfach Tore kassierte und im Bernabéu am Ende zusammenbrach.

„Blue it“, titelten die „Manchester Evening News“, die den Verein normalerweise freundlich begleiten. Vergeigt – so lautet die sinngemäße Übersetzung des Wortspiels. Manchester City spielt unter Pep Guardiola teilweise Fußball aus einer anderen Galaxie, doch in der Champions League scheitert der Klub jedes Jahr aufs Neue. Nach dem jüngsten Kollaps steht der Trainer mehr denn je in der Kritik. Der „Independent“ zum Beispiel listete auf, wie Guardiola-Mannschaften in der Königsklasse immer wieder eine Flut von Toren in kurzer Zeit kassieren. Die drei Gegentreffer in sechs Minuten im Bernabéu waren kein Einzelfall, sondern die Fortsetzung eines Trends, der den Trainer schon beim FC Barcelona und dem FC Bayern verfolgt hatte.

Verlängert Guardiola jetzt sogar seinen Vertrag bei ManCity?

„Er muss sich wundern, ob er verflucht ist“, schrieb der „Telegraph“. Doch realistischer ist diese Erklärung: Guardiolas Mannschaften können ein Spiel kontrollieren wie sonst niemand, aber sie haben keinen Plan B, wenn die Kontrolle verloren geht. Und: Der Trainer hat verpasst, Manchester City jenes Sieger-Gen einzupflanzen, das bei Real Madrid besonders ausgeprägt ist. Ohne den Gewinn der Champions League wäre Guardiola bei Manchester City unvollendet. Doch bei aller öffentlichen Kritik – dass ihn der Verein vor die Tür setzt, ist nicht zu erwarten. Im Gegenteil: In England wird gemutmaßt, dass das erneute Scheitern im Europapokal den Trainer dazu veranlassen könnte, seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag zu verlängern, um dem ultimativen Ziel weiter nachzujagen.

Die Fans stehen ohnehin weiter treu zu Guardiola. Viel über die Zukunft nachdenken kann er im Moment aber nicht. Manchester City muss sich direkt wieder auf die Premier League konzentrieren, wo ein episches Titelrennen mit dem FC Liverpool auf die Zielgerade biegt. Nach der Fortsetzung des Champions-League-Traumas wäre die vierte Meisterschaft in fünf Jahren nur ein Trostpreis. Aber immerhin würde so die ultimative Demütigung verhindert werden. Eine solche wäre es für Manchester City, wenn Liverpool historische vier Titel in einer Saison gewinnen würde.

Von Hendrik Buchheister/RND