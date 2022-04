Die internationalen Verbände entschieden schnell, dass man angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine derzeit nicht mit russischen Mannschaften Fußball spielen kann. Aber eine Frage traut sich niemand laut zu stellen: Wie kann man gegen die Ukraine Fußball spielen? Am 7. Juni ist das Play-off-Spiel zur WM, Schottland vs. Ukraine angesetzt, und mir scheint, alle verdrängen diese Partie, um sich nicht fragen zu müssen: Wie soll das gehen?

Es ist offensichtlich, dass sich die ukrainische Nationalelf nicht standesgemäß auf ein entscheidendes Match vorbereiten kann. Die meisten ihrer Fußballer können seit Kriegsbeginn nicht mehr an Wettkampfsport denken, da sie für Klubs in dem überfallenen Land spielen. Aber ich meine das vor allem psychologisch: Wie sollen schottische Fußballer mit der Idee in ein Spiel gehen, die Ukraine zu besiegen? Auch sie werden die Bilder von den wahllos ermordeten ukrainischen Zivilisten und den brutal zerstörten ukrainischen Städten gesehen haben. Sie werden sich nicht aggressiv ins Spiel stürzen können, ohne unterbewusst zu spüren: Ich kann das nicht; ich kann den Ukrainern jetzt nicht wehtun.

Den dummen Spruch „Aber das sind doch Profis“ sollte niemand auch nur denken. Ich erinnere mich an Gespräche mit Profis von Hannover 96 nach dem Suizid ihres Torwarts Robert Enke 2009. „Ich sehe, mitten im Spiel, plötzlich immer Roberts Sarg“, sagte einer. Hannover blieb nach Enkes Tod fünf Monate ohne Sieg!

Das WM-Play-off mit der Ukraine ist ein unmögliches Spiel. Es sollte nicht stattfinden. Und gleichzeitig muss es unbedingt stattfinden – damit die Ukraine im Stadion demonstrieren kann: Wir leben noch.

Von Ronald Reng/RND

Von Ronald Reng/RND