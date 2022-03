Olympiasieger Alexander Zverev hat das deutsche Davis-Cup-Team in der Erstrunden-Partie in Brasilien in Führung gebracht.

Der 24-Jährige gewann in Rio de Janeiro gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild klar mit 6:4, 6:2. Nach 1:34 Stunden verwandelte Zverev auf dem Centre Court im Olympia Park seinen ersten Matchball.