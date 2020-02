Dimitrij Ovtcharov hat bei den German Open im Tischtennis den Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong geschlagen und das Halbfinale erreicht.

Der 31-Jährige vom Champions-League-Sieger Fakel Orenburg besiegte den Chinesen in Magdeburg in 4:3 Sätzen, nachdem er in diesem hochklassigen Viertelfinal-Match bereits mit 1:3 zurückgelegen und im fünften Durchgang drei Matchbälle abgewehrt hatte.