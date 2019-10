Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat beim Hartplatz-Turnier in Peking den Einzug ins Finale verpasst.

In der Vorschlussrunde des mit 3,6 Millionen Dollar dotierten Turniers verlor der an Nummer zwei gesetzte Weltranglisten-Sechste aus Hamburg seine Partie gegen den an Nummer drei notierten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland mit 6:7 (6:8), 4:6.

Zverev lag im ersten Satz bereits mit 3:5 zurück, konnte sich aber noch in den Tie-Break retten.