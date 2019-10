Jens Gerlach führt das deutsche Damentennis-Team auch 2020 als Fed-Cup-Kapitän an und geht damit in sein drittes Jahr in diesem Amt.

"Jens Gerlach hat in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit geleistet", sagt DTB-Präsident Ulrich Klaus in einer Mitteilung des Deutschen Tennis Bundes vom Donnerstag.