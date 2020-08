New York

Das ergab die Auslosung für die US Open.

Die frühere Turniersiegerin Angelique Kerber bekommt es bei ihrem Comeback mit der Australierin Ajla Tomljanovic zu tun. Die US Open beginnen am Montag in New York. Das Turnier wird ohne Zuschauer und unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen ausgetragen.

dpa