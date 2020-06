Mülheim/Ruhr

"Die Absage in Versmold war alternativlos. Die Gesundheit der Spieler und aller Beteiligten steht an oberster Stelle", sagte DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard. Die Spiele in Mülheim sollen am Mittwoch beginnen. Parallel finden in dieser Woche noch Spiele in Großhesselohe, Oberhaching und Neuss statt.

Versmold gehört zum Kreis Gütersloh, für den NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU) wieder strenge Corona-Einschränkungen verhängt hat.

