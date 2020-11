US-Open-Sieger Thiem 2021 beim Laver Cup dabei

Boston

Das teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Wegen der Coronavirus-Pandemie war das Turnier in diesem Jahr abgesagt worden.

Bei der Veranstaltung treten ähnlich zum Ryder Cup im Golf die besten Spieler Europas gegen die besten Spieler aus dem Rest der Welt an. Die Namen der weiteren Teilnehmer sollen in Kürze bekanntgegeben werden. Rekord-Grand-Slam-Sieger Federer hatte das Event vor drei Jahren ins Leben gerufen. 2022 findet der Laver Cup in London statt.

dpa