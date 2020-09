New York

Am Dienstag hatte Murray den Japaner Yoshihito Nishioka noch in 4:38 Stunden 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4 niedergerungen. Doch in der zweiten Runde war der US-Open-Champion von 2012 chancenlos. Nach 2:07 Stunden nutzte der an Nummer 15 gesetzte Auger-Aliassime seinen ersten Matchball. Er trifft nun am Samstag auf den Franzosen Corentin Moutet oder Murrays britischen Landsmann Daniel Evans.

