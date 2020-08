New York

Bei der mit insgesamt 4,67 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung, die auch als Generalprobe für die am 31. August an gleicher Stelle beginnenden US Open dient, scheiterte auch die an Nummer zwei gesetzte Sofia Kenin (21). Die Weltranglisten-Vierte aus den USA unterlag der Französin Alize Cornet (30) mit 1:6, 6:7 (7:9).

dpa