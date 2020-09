Thiem zieht mit klarem Dreisatz-Sieg ins Halbfinale ein

New York

Der Vorjahresfinalist Medwedew ist bei dem Grand-Slam-Turnier in New York in diesem Jahr noch ohne Satzverlust.

Medwedew ist an Position drei gesetzt, Thiem nach der Disqualifikation des serbischen Topfavoriten Novak Djokovic als Nummer zwei der am höchsten gesetzte verbliebene Spieler. Das andere Halbfinale am Freitag bestreiten der Hamburger Alexander Zverev und Pablo Carreño-Busta aus Spanien. Titelverteidiger Rafael Nadal und Roger Federer hatten auf eine Teilnahme an den US Open verzichtet.

