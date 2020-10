Tennisstar Djokovic in Wien raus

Wien

Für Djokovic war es in Wien die erste Turnierteilnahme seit seiner Final-Niederlage bei den French Open gegen Rafael Nadal vor knapp drei Wochen.

Djokovic war bei dem mit 1,55 Millionen Euro dotierten Turnier an Nummer eins gesetzt. Zuvor war auch der an Nummer zwei gesetzte Österreicher Dominic Thiem im Viertelfinale mit 6:7 (5:7), 2:6 gegen den Russen Andrej Rubljow ausgeschieden. Deutsche Einzelspieler sind in der österreichischen Hauptstadt nicht mehr vertreten.

