Genf

Linkshänder Koepfer, derzeit die Nummer 59 der Welt, musste sich dem Weltranglisten-21. nach 1:58 Stunden geschlagen geben. Das Sandplatz-Turnier ist mit knapp 420 000 Euro dotiert und dient der Vorbereitung auf die French Open. Zuvor stand der Weltranglisten-59. Koepfer in dieser Saison schon in Acapulco in der Vorschlussrunde. Dort unterlag der einstige US-Open-Achtelfinalist dem Hamburger Alexander Zverev.

